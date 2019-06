Ferández Vara apuesta por un gobierno nacional ‘amplio’ en el que no sobren ni Iglesias ni Rivera

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, apuesta por un gobierno nacional de "amplio espectro" que dé mucha estabilidad y seguridad al país, y en el que no sobrarían ni el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ni el de Ciudadanos, Albert Rivera.



"Yo creo que ninguno de los dos sobraría", ha afirmado en una entrevista en el programa "Espejo Público" de Antena 3. Ha insistido en que el problema es "que no sumamos, por lo que hay que buscar mayorías y, si puede ser, estables".



Dicho esto, ha argumentado que "en la vida a se gobierna o se deja gobernar, pero ninguna de las dos cosas no" y sin citarlos, ha instado a PP y Cs a no obstaculizar la investidura de Pedro Sánchez por ser la única opción viable para la conformación de un ejecutivo.

"Permitan que haya gobierno"

"Haga usted la oposición pero permita que haya gobierno", les ha manifestado el líder de los socialistas extremeños tras preguntarse si no es posible sacar adelante una investidura en base a cuatro retos que tiene el país por delante: el cambio climático, la economía de la digitalización, la desigualdad y Europa.



Se ha mostrado convencido de que "cuando sales al encuentro te encuentras" pero el problema, ha lamentado, es que "aquí no sale nadie al encuentro" pese a las ofertas que Sánchez está presentado "a todo el mundo".



A este respecto, ha lamentado que asistimos a dos Españas, que si en un pasado fueron el norte y el sur, "ahora es Madrid y el resto", con una capital del país en la que se está discutiendo todos los días "sobre los personajes y no sobre las personas".

La unidad de España

Vara ha reiterado que el PSOE ‘nunca’ va a pactar nada con nadie que ponga en peligro la unidad de España y la soberanía nacional, y "nunca es nunca", pero a partir de ahí hay que conformar mayorías, "o se gobierna o se deja gobernar".



En esta línea, al ser preguntado por la formación del gobierno navarro, ha señalado que le encantaría que la socialista María Chivite pudiera ser investida presidenta sin "ningún tipo de hipoteca" con el independentismo, pero la realidad es que hay que conformar mayorías en escenarios "muy complejos".



Por ello, ha considerado que una abstención de Bildu sería "la consecuencia necesaria de que no hay otra manera de conformar una mayoría", al tiempo que ha criticado que se esté "permanentemente" obligando al PSOE a tener que demostrar su condición de partido español y constitucionalista.



"Si Bildu no se abstiene e impide el gobierno, ¿diremos que Bildu ha votado con la derecha de Navarra?", ha señalado en este mismo sentido.



También se ha referido al caso de Madrid al afirmar que "el reparto de puestos desvergonzado sin hablar para nada de los problemas de la gente es, en román paladino, un mamoneo".