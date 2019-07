Fernández Vara dice que la investidura fallida de Pedro Sánchez es un fracaso de la política

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, lamenta que la investidura fallida de Pedro Sánchez, derivada de la falta de una mayoría suficiente, es un fracaso de la política.

"Tanto hablar de las maldades que tenían las mayorías absolutas, y ahora que ya han desaparecido en algunos sitios no son capaces de buscar mayorías suficientes", ha añadido Fernández Vara, quien ha apuntado que, "a lo mejor, hay que revisar los conceptos".

Ha trasladado su deseo de que "alguno tenga un ataque de sensatez" para hacer el esfuerzo y que quien ganó las elecciones pueda gobernar. "Los países más avanzados y fuertes son aquellos donde sus políticos asumen que se gobierna o se deja gobernar", ha remarcado el presidente extremeño.

"Los intereses de España, por encima de todo"

A su juicio una vez que los españoles eligen diputadas y diputados, estos "le deben a su país el hacer todo lo necesario para que haya un Gobierno". Esta 'moda' de España en la que "yo no puedo gobernar ni dejo que haya Gobierno va en contra de un principio básico: España y sus intereses están por encima de los intereses personales que cada uno pueda tener".

No obstante Vara ha apuntado que espera que esta ausencia de una mayoría suficiente no sea definitiva y que antes del 23 de septiembre haya Gobierno "y no vayamos unas elecciones en un momento enormemente complicado para todos".

Ha expuesto que la Unión Europea se enfrenta al "gran reto" de "la salida abrupta" del Reino Unido, "que provocará un antes y un después" en la UE, "y eso no nos puede pillar a los demás en estar ocupados en intentar tener Gobierno". A ello, se sumará la sentencia del 'procés'.