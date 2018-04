Podemos se opone a la ley de grandes instalaciones de ocio y C's no se pronuncia claro

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, sostiene que la Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio (LEGIO) que han llevado los socialistas al Parlamento regional no es una propuesta hecha "ad hoc" para un solo proyecto, "sino ojalá para muchos proyectos que están buscando sitio en el mundo". Se ha preguntado de este modo "por qué no puede ser Extremadura".

Vara ha explicado que en la actualidad los grandes proyectos van hacia el ocio familiar, ya que antes el atractivo del juego era suficiente y ya no lo es. En las conversaciones mantenidas hay proyectos temáticos muy variados, que incluyen desde el esquí indoor, la Fórmula 1, equitación, actividades acuáticas o el golf.

Podemos ha mostrado su rechazo la Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio (LEGIO) si mantiene su actual contenido. Afirma que para ser consecuente debería llamarse "Ley Extremeña de Grandes Casinos". Además cree que está "acordada de antemano" entre el PSOE y el PP.

Frente a esto Fernández Vara reprocha a la formación morada que ve los grandes proyectos "con ojos del siglos XIX y XX". El presidente de la Junta ha asegurado que "no hay trampa ni cartón", aunque reconoce que en algunas de estas instalaciones "puede haber incorporado juego, como en otras partes".

Subraya que "lo que no te pongan aquí te lo van a poner al lado y te va a afectar igual". Según Fernández Vara la mayoría de los extremeños está de acuerdo en que Extremadura "de un saltito en grande hacia proyectos más intensivos en mano de obra".

"Un salto cualitativo a lo grande"

Ha pedido a los que están en contra de estos proyectos que ofrezcan alternativas "aunque no se cuál, porque no vale nada; y cualquier proyecto medianamente grande ya hay gente que ve fantasmas y no es verdad".

"Podemos está en su perfecto derecho, pero hablar del juego en el siglo XXI como se hablaba en el siglo XX me parece de antiguo, porque hoy día el juego está en internet". Insiste en que los grandes proyectos temáticos están evolucionando hacia otras cosas.

Explica que la región necesita aumentar su Producto Interior Bruto (PIB) y disminuir su tasa de paro de manera significativa en los próximos años y eso no se logra "yendo al tran-tran y con la economía, tal y como vamos, vamos al tran-tran".

Rechazo de Podemos

El secretario general de Podemos Extremadura, Álvaro Jaén, ha dicho que tras una lectura en profundidad de esta propuesta de ley se confirman a cada artículo sus "temores". Justifica que es una propuesta "en la que las familias no van a aportar sus sonrisas sino su mano de obra barata".

Clases de equitación

Para Jaén, que se ha referido al proyecto como "ExtreVegas", la propia ley reconoce las "múltiples y cuantiosas" exenciones fiscales, donde la propia empresa que impulse el proyecto "se va permitir desalojar viviendas habituales, como reconoce la ley" y donde el respeto a los derechos laborales "brilla por su ausencia".

Ha recordado que los antecedentes a proyectos de este tipo presentados en otras regiones, ponen de manifiesto las enormes contradicciones del PSOE extremeño, porque un proyecto idéntico se presentó en Madrid y el propio PSOE fue quien dijo que aquello era "un paraíso fiscal" y hablaba de la "peligrosidad" para zona.

Destaca que el PSOE extremeño ha presentado recientemente en la Asamblea una propuesta advirtiendo de los riesgos del juego o de como aumentan las adicciones al juego. "Esta propuesta está pensada para que una pequeña minoría haga caja, sin pagar impuestos y presumiendo de mano de obra barata".

Jaén ha dicho que su formación está a favor de las inversiones porque las necesita la región "pero con criterio, cabeza, sabiendo cuáles son nuestras potencialidades y no a golpe de ocurrencia". Afirma que la propia redacción de la propuesta de ley "habla constantemente" de cuestiones relacionados con la instalación de casinos pese a que en las rueda de prensa y comparecencias de dirigentes del PSOE se oculta "la parte más oscura" porque saben que va a generar recelo.

Postura del PP

Por su parte la portavoz del PP de Extremadura, Gema Cortés, ha negado que exista un acuerdo "cerrado" con el Ejecutivo regional respecto al proyecto de Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio (LEGIO).

Ha recordado que el PP ha hecho sus "aportaciones", en el sentido de que la norma debe tener seguridad jurídica y contar con el dictamen del Consejo de Estado, pero ahora entra en la Asamblea de Extremadura, donde habrá que debatirla. La portavoz popular ha destacado que su partido está dispuesto a trabajar y aportar, y ha expresado su deseo de que salga adelante con el máximo consenso posible.

"Si alguien tiene alguna pataleta porque no se les ha llamado, que pidan responsabilidades al presidente de la Junta y no al Partido Popular".

Ciudadanos

Desde Ciudadanos el portavoz de Ciudadanos (Cs) de Extremadura, Cayetano Polo, ha exigido a la Junta, tras su presentación de Propuesta de Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio, que haya "seriedad y rigor" en este tipo de inversiones y que se agilicen los trámites administrativos si esas iniciativas son factibles.

Polo ha reclamado "transparencia y seriedad" sobre este tipo de iniciativas y que Extremadura deje de ser Objetivo 1 de la UE al ser una de las regiones más necesitadas. Ciudadanos reclama que cuando las inversiones sean "tangibles" que administraciones públicas faciliten su tramitación.

A su juicio es preciso saber si lo que se quiere es "una Extremadura verde, o una Extremadura industrial o qué queremos de ella",

PSOE

Por su parte el portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, ha señalado que "no hay ningún proyecto de casinos" para la región, en contra de lo asegurado por Podemos, partido al que le ha pedido que pregunte a los desempleados "si están en contra de una ley" que favorece la generación de empleo.

"Lo único que hay encima de la mesa es esta ley", pues actualmente no existe ningún proyecto relacionado a la misma. "Si Podemos no está de acuerdo, allá ellos, pero nosotros apostamos por la llegada de las grandes inversiones a Extremadura".