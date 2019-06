Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz solo con los votos del PSOE

Miguel Ángel Gallardo, alcalde de Villanueva de la Serena, ha sido reelegido como presidente de la Diputación de Badajoz, en el que será su segundo mandato consecutivo, exclusivamente con los votos de su partido, ya que el PP y Cs se han abstenido.

Los 27 diputados (20 del PSOE, seis del PP y uno de ciudadanos) han jurado o prometido su cargo ante la multitud de autoridades y familiares que se han dado cita en la sesión plenaria de constitución, entre los que estaban el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y la delegada del Gobierno en la región, Yolanda García Seco.

A todos los diputados se les ha hecho entrega del collar y la insignia correspondiente. Tras ello, se ha procedido a la votación para la elección del presidente, en el que Gallardo se ha presentado como único candidato debido a la mayoría absoluta que tiene su grupo.

Una vez elegido en la votación, ha jurado fielmente el cargo y ha tomado el bastón de mando. La Corporación estará compuesta por los socialistas Raquel del Puerto, Ramón Ropero, Ricardo Cabezas, Marisa Murillo, Andrés Hernáiz de Sixte, Francisco Martos, Cristina Valadés, Abel González y Lorenzo Molina. Junto a ellos están Virginia Borrallo, Saturnino Alcázar, Juan Manuel Ortiz, Francisco José Farrona, Dolores María Enrique Jiménez, María Dolores Méndez, Raúl Jareño, Manuel José González Andrade, María Josefa Benavides y José Carlos Contreras. No siguen en esta legislatura el que fuera delegado de Desarrollo Local, José Ángel Benítez; el de Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio, Manuel Borrego; la de la Residencia Universitaria Hernán Cortés, María de los Ángeles Calvo; ni el del Servicio de Patrimonio e Inventario, José Francisco Castaño.

Tampoco lo hacen el de Promedio, Manuel Antonio Díaz; la del Servicio de Transparencia y Atención al Ciudadano, Almudena García; el de Recursos Humanos y Régimen Interior, Antonio Garrote; el del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, José Luis Marín; ni la del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria, María del Rosario Moreno. Por parte del PP conforman el grupo su portavoz, Juan Antonio Barrios, alcalde de Fuente del Maestre; Francisco Javier Fragoso, alcalde de Badajoz; José García Lobato, concejal de Almendralejo; Pedro Pablo González, regidor de Pueblonuevo del Guadiana; Francisco Trinidad, alcalde de Torremegía; y Manuela Sancho, alcaldesa de Talavera la Real.

No repiten en el cargo Jesús Coslado, Francisco Javier Gutiérrez, Juan Carlos Perdigón, Manuel Piñero, José Antonio Regaña, Roberto Romero y María Josfa Valadés. Por primera vez Cs tiene a un diputado, Ignacio Grajera, concejal de Badajoz, y no continúa como diputado el que fuera concejal no adscrito Antonio Pozo Pitel tras su marcha del PP.

"Transparencia, honradez, equidad y desvelo"

En su discurso de investidura, Gallardo ha asegurado que su equipo le ha hecho ser mejor político y persona, por lo que no va a olvidar nunca su lealtad y compromiso, y que se ha actuado con "transparencia, honradez, equidad y desvelo" por la tierra.

Ha avanzado que la transparencia, la coherencia, la cohesión territorial, la igualdad, la cooperación, la solidaridad y la justicia social regirán las actuaciones de la institución con la finalidad de trabajar por el municipalismo y los valores democráticos.

"Nos debemos a nuestros pueblos, su gente, a toda la provincia y en el mandato que finaliza la Diputación ha trabajado a pie de obra con firmeza y solvencia", ha subrayado.

Gallardo, que ha hecho un repaso por algunas de las medidas que se han tomado en estos últimos cuatro años, ha dado la bienvenida a los diputados ‘novatos’ y ha manifestado que no le busquen en el enfrentamiento y el debate estéril, sino que lo hagan en el razonamiento y en la defensa de la Constitución Española.

Su compañera Borrallo, la primera mujer que ejerce la portavocía en la Diputación, ha destacado el trabajo del Área de Igualdad y que gestionarán de forma ágil y constructiva por todos los pueblos.

El portavoz del Partido Popular ha indicado que la despoblación, uno de los grandes problemas de Extremadura, es el reto principal de la institución y que la colaboración con otras administraciones públicas "no puede significar nunca entreguismo". Gragera, por último, ha dicho que es un "orgullo" formar parte de la Diputación de Badajoz, que se pone a disposición de los compañeros para mejorar el bienestar de los pacenses y que es consciente de las dificultades y retos que afrontará.