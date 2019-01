La transición energética del Gobierno estará acompañada de un plan de transformación económica de Almaraz

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado este martes en el Senado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ultima el futuro Plan Integrado de Energía y Clima, al que le acompañará un paquete legislativo que marcará el futuro de Almaraz y del resto de centrales nucleares en funcionamiento. Según ha explicado el paquete de leyes incluirán medidas de acompañamiento social para facilitar una transformación económica y energética que tiene que generar oportunidades.

Ha señalado que aunque el Ministerio quiso avanzar un anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, se empezaron a ver las dificultades que tenía presentarlo de manera aislada y llegaron a la conclusión de que todo el marco estratégico de energía y clima se presentara dando una visión de conjunto.

Se reunió este lunes con los responsables de Iberdrola, Endesa y Naturgy, propietarios de la central de nuclear Almaraz, a quienes ha pedido que se pongan de acuerdo en las "decisiones concretas" en las que comparten intereses.

Plan Integrado de Energía y Clima

Al ser preguntada por esa reunión ha explicado que ésta respondía a una solicitud que le habían hecho desde esas empresas que estaban interesadas en hablar sobre el futuro Plan Integrado de Energía y Clima. A su juicio no se trata de ver "qué ocurre con cada pieza del puzzle", al mismo tiempo que ha aclarado que su mensaje fue "claro y directo" a las empresas: que actuaran de manera sosegada y sensata y que se pusieran de acuerdo en las decisiones concretas en que comparten intereses.



Ribera ha señalado que la reunión, a la que acudieron los presidentes de Iberdrola y Naturgy, Ignacio Galán y Francisco Reynés, respectivamente, y el consejero delegado de Endesa, José Bogas, es una más de las que mantiene con agentes del sector y ha añadido que "no será la última conversación, ni con ellas ni con ningún otro actor".



Según indicaron ayer a Efe fuentes conocedoras del encuentro, en esa reunión no se llegó a ningún acuerdo concreto, pero sí hubo avances en cuestiones como la elaboración de un calendario para el cierre escalonado de las centrales nucleares, por el que ninguna se cerraría antes de 2025 ni ninguna más tarde de 2035 ó 2036, o introducir cambios para que las decisiones en las nucleares no tengan que ser aprobadas por unanimidad de sus propietarios.