Irene de Miguel pide al mundo rural "que no baje los brazos"

La candidata de Unidas Por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha defendido que su formación plantea propuestas que realmente revitalizarán los pueblos y ha pedido que el mundo rural "no baje los brazos, porque cuando lo hace, vienen otros poderes económicos y financieros a hacerse con nuestros recursos".

Además ha señalado que su coalición es única opción política que garantiza empleos estables y de calidad para todos, “independientemente del carné político”

De Miguel ha afirmado que “la única seguridad para la clase trabajadora y para el mundo rural es Unidas Por Extremadura somos nosotras porque realmente somos los que defendemos la justicia social”.

Ha participado este miércoles en un acto de campaña en Brozas, junto con los candidatos a la Asamblea, Joaquín Macías, Lorena Rodríguez y Chusa Bararntes, y el candidato a la Alcaldía, Antonio Moreno.

Allí ha asegurado que la única opción política que aporta realmente seguridad a las 122.000 personas desempleadas en Extremadura o para el 44% de la población que vive en riesgo de pobreza es Unidas Por Extremadura. “Somos la única oportunidad para los jóvenes que se marchan de esta tierra porque aquí solo se les promete empleo precario y temporal”, ha dicho.

Ha indicado que la única garantía para generar empleo estable y de calidad, y no repartir miseria y precariedad, es la confluencia electoral con la que concurren a las elecciones autonómicas Podemos, Izquierda Unida, Extremeños y Equo.

“Somos los únicos que defendemos oportunidades labores para todas y para todos, independientemente del carné político o de si conoce o no a alguien en el Ayuntamiento”. “La única salida posible somos nosotras porque lo que sí que tenemos claro es que si hay algo que nos empobrece y nos condena son las redes clientelares y el caciquismo que siguen operando en Extremadura”.

De Miguel ha insistido en que Unidas Por Extremadura no va a fallar a la clase trabajadora de esta región ni a los que peor lo están pasando, “porque somos los que defendemos la justicia social”. “Nosotros tenemos muy claro por qué estamos aquí -ha afirmado-, nosotros no os vamos a traicionar porque no venimos a mantener ninguna estructura de partido ni a perpetuarnos en los sillones, lo que realmente queremos es un futuro para los extremeños y las extremeñas”.

La candidata a la Presidencia de la Junta ha asegurado además que Brozas fue el lugar elegido para iniciar la campaña electoral porque “tenemos muy claro que debemos estar en la Extremadura Vaciada”. De Miguel ha defendido que Unidas Por Extremadura plantea propuestas que realmente revitalizarán los pueblos, por eso ha pedido que el mundo rural “no baje los brazos” porque cuando lo hace, ha dicho, “vienen otros poderes económicos y financieros a hacerse con nuestros recursos”.