La Junta Electoral desestima al menos 8 denuncias del PP contra el Gobierno regional durante la campaña

La Junta Electoral ha desestimado al menos ocho denuncias interpuestas por el PP de Extremadura al Gobierno regional durante la pasada campaña electoral. La mayoría se refiere a las reclamaciones contra las ruedas de prensa ofrecidas por miembros de la Junta para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno en el ejercicio de sus funciones.

La JEC justifica la decisión en que no se pone de relieve que se haya producido ninguna conducta prohibida por los apartados 2 y 3 del artículo 50 de la LOREG.

Se suman otras ruedas de prensa ofrecidas por cargos públicos y diferentes visitas dentro del normal funcionamiento del Gobierno autonómico. En algunos casos han sido desestimadas por la Junta Electoral Provincial y la Central, tras los recursos interpuestos por el Partido Popular.

Consejos de Gobierno

Se trata de unas denuncias en consonancia con las que ha interpuesto esta campaña el PP a nivel nacional. Cabe recordar que la Junta Electoral Central desestimó también las reclamaciones de este partido y de Ciudadanos en las que solicitaban prohibir al Ejecutivo la comunicación de sus acuerdos en Consejo de Gobierno durante la precampaña.

La Junta Electoral señalaba en este caso que no se había producido ninguna conducta prohibida en la Ley Electoral y afeaba a los reclamantes los argumentos empleados en su escrito: "hace referencia a una rueda de prensa anterior a la convocatoria electoral, a otra en la que no se contiene ninguna alusión a los logros obtenidos por el Gobierno y, finalmente, a futuras ruedas de prensa" que todavía no se han producido.

Es una situación que se repite en el caso de Extremadura, donde la Junta Electoral también afea al PP que algunas de las denuncias interpuestas son "desproporcionadas e inmotivadas".

Este es el caso de la reclamación contra la rueda de prensa ofrecida por el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, para informar de la nueva ubicación del matadero ibérico en Zafra acompañado de empresarios y del alcalde del municipio. La Junta Electoral Provincial justifica que no se puede exigir responsabilidades legales y descarta un deliberado fin electoralista o voluntad de aprovechamiento electoral con el fin de influir en la intención del voto.

En otros casos desestima las reclamaciones las comparecencia de los Consejos de Gobierno en los que se trató la central nuclear de Almaraz o las inversiones de la red eléctrica, según confirman fuentes del PSOE.

Destaca otra desestimación a la reclamación por la comparecencia en la que se informó de la instalación en Olivenza de la primera fábrica de Optibox en España, o los actos con motivo del I Foro de Incorporación de Jóvenes al Sector Agrario.

Estimaciones de la Junta Electoral

Por otro lado la Junta Electoral Central (JEC) ordenó la suspensión temporal de los actos de publicidad de la web "Extremadura Cumple", de la Junta de Extremadura, a petición del PP. La petición había sido hecha por el PP por considerar que esta página web se encargaba de difundir la campaña de logros personales y proyectos del presidente de la Junta estando convocadas las elecciones generales de 28 de abril de 2019, después de fracasar hace unas semanas en una demanda judicial en la que pedía que se cerrara la web.

En el caso de una de las ruedas de prensa del Consejo de Gobierno, en la que se hizo un balance de legislatura, la Junta Electoral Central ha estimado parcialmente el recurso, aunque sin imponer sanción.