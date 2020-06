La Junta insiste en que la apertura de las piscinas naturales es una decisión municipal y respeta su autonomía

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha señalado, sobre el cierre de las piscinas naturales, que es un "firme defensor del municipalismo y de la autonomía local". De modo que respeta todas las decisiones que adopten los alcaldes, a los que ha agradecido también su labor durante la pandemia.

"El virus no se ha ido y yo no soy nadie para exigirle más responsabilidad a alguien que ha colaborado tanto en la pandemia como los alcaldes para si ellos creen que ponen en riesgo la salud de los vecinos, no respetar la decisión de abrir o no", ha expresado.

Las piscinas naturales disponen de distintas entradas, a las que se puede llegar por múltiples vías, y, en este sentido, Vergeles entiende que haya alcaldes a los que "preocupe el control del aforo".

Flexibilización de medidas sanitarias

Cuestionado por la petición de mancomunidades de que el Ejecutivo extremeño colabore en la contratación de personal para la apertura de estas piscinas, ha señalado que desde el departamento que dirige se ha hecho todo lo que se podía hacer, que es "intentar flexibilizar en la medida de lo posible las medidas, hasta donde permita la seguridad en materia sanitaria".

Además, la Consejería de Sanidad ofrece colaboración para el seguimiento y control de la calidad de las aguas "en contacto permanente y estrecho" con los ayuntamientos.

También se están realizando esfuerzos desde la Consejería competente en materia de Turismo, que cree ha destinado "más de un millón de euros" para impulsar el desarrollo turístico de la zona, "incluido que se pueda contratar personal" para esto, algo que entiende se fomenta igualmente desde la Diputación de Cáceres.