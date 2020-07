La Junta crea este jueves la comisión que dará cumplimiento al auto de Valdecañas y pide diálogo a los ecologistas

El Consejo de Gobierno aprueba este jueves en sesión ordinara la constitución de una comisión de trabajo que dará cumplimiento al auto emitido por el TSJEX, que ordena el derribo parcial del complejo turístico.

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha mostrado sus respetos al auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) y ha trasladado su deseo de cumplir su contenido en la menor brevedad posible.

El Ejecutivo espera determinar este jueves, con motivo del Consejo de Gobierno, cuáles son las obligaciones que marca el auto. También cuál es el gasto al que tiene que hacer frente a causa del derribo parcial y del resto de requerimientos que se incluyen. Entre ellos se incluye una indemnización para Adenex y Ecologistas en Acción como parte demandantes.

La sentencia establece la necesidad de desarrollar dos planes, uno para la demolición y otro con las medidas que minimicen el impacto ambiental de la parte del complejo urbanístico que seguirá en pie. Según ha dicho, el objetivo del Ejecutivo es dar cumplimiento a los plazos de tres y seis meses que la sala sal tribunal ha impuesto “con buen criterio”.

Llamada al diálogo

Vara también ha adelantado que la próxima semana convocará a las organizaciones ecologistas para que participen en el proceso de toma de decisiones. “Voy a convocarlas para que desde el minuto uno estén presentes, y lo hago convencido de que tiene que ser así”.

En una rueda de prensa ha insistido en la necesidad de acercar posturas y encontrar puntos comunes en la próxima comisión que deliberará sobre la forma de cumplir las sentencias. Según ha dicho, no resulta positivo que la relación entre una administración y los ecologistas se resuelva siempre en los tribunales. “Rogaría que hagamos un esfuerzo por encontrarnos, que nos demos una oportunidad para poderle poner a esto punto y final, tenemos muchísimas cosas por delante. Démonos una oportunidad”.

Ha comentado que Extremadura se enfrenta a nuevos retos, entre ellos determinar hacia dónde avanza el nuevo modelo energético, con un nuevo plan de energía y clima, cuyas propuestas está ahora finalizando la Junta. “Les ofrezco que participen en el desarrollo definitivo del plan de energía y clima y otras tanta cosas que hagamos. De esto tenemos que aprender un poco”.

"La administración no ha tenido la razón"

Sobre el dictamen del TSJEX, ha reconocido que la administración no ha tenido la razón, teniendo en cuenta que el Alto tribunal ha emitido un auto con las directrices con las que cumplir las sentencias previas. “Unos han ganado, los ecologistas, y otros hemos perdido, entre ellos nosotros”, ha señalado. “De esto hay que ser completamente consciente, hoy no es una revisión de la sentencia, la sala se ha pronunciado sobre cómo ejecutarla (...). Unos vieron reflejada en la sentencia la defensa de su demanda y sus peticiones, y otros no las vimos reflejadas. Es una cosa juzgada, desde hace ya mucho tiempo”.

Ha querido hacer un reconocimiento de las organizaciones ecologistas, “porque fueron capaces de llegar hasta el final y de defender aquellas cosas en las que creían”. “Eso en la vida es muy importante, aunque podamos no estar de acuerdo. Es muy importante en la vida llegar hasta el final”.

También ha querido trasladar su reconocimiento a la sala de TSJEX, por intentar solucionar cuestiones tan complejas como estas.