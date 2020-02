La Junta ‘replantea’ el contrato con Renfe en las líneas deficitarias tras las mejoras ferroviarias

El Ejecutivo dice que los trenes extremeños no superan aún los estándares de la media nacional, pero las mejoras son evidentes La directora general de Transporte ha trasladado al PP en sede parlamentaria que la solución a no pagar por los servicios que no son de Obligación de Servicio Público sería quedarse sin estos El Ejecutivo también aclara que en el nuevo contrato con la operadora se incluyen penalidades, que no existían en convenios anteriores, ante averías o incidencias