El alcalde de Malpartida renuncia como diputado provincial y no aclara qué hará con la Alcaldía tras dejar el PP

El diputado no adscrito de la Diputación de Cáceres, Alfredo Aguilera, ha renunciado este miércoles a su acta "por coherencia y respeto" hacia el PP, del que se dio de baja el pasado mes de julio cuando un Juzgado de lo Penal le condenó a nueve meses de prisión por un delito de maltrato a su exmujer.

La decisión adoptada por Aguilera, que también es alcalde de Malpartida de Cáceres, se produce después de que la Audiencia Provincial haya ratificado la citada sentencia. El alcalde de Santiago del Campo, Samuel Fernández (PP), sustituirá a Aguilera en la institución provincial.

En relación a su cargo al frente de la Alcaldía, que ostenta en calidad de edil no adscrito tras darse de baja del PP, el propio Aguilera ha anunciado que se reúne en la tarde de este martes con los cinco concejales del Grupo Popular antes de tomar una decisión.

La condena

El Juzgado de lo Penal Número 2 de Cáceres condenó el pasado mes de julio a Aguilera a nueve meses de prisión y a 2 años y medio de alejamiento de su exmujer por un delito de maltrato y a 20 días de libertad vigilada por otro leve continuado de vejaciones.

Del delito de amenazas que le imputaba la acusación particular Aguilera resultó absuelto al no quedar acreditados los hechos sobre los que se sustentaba esa petición. Tras dicha sentencia, Aguilera solicitó la baja temporal del PP con el objetivo de no hacer daño al partido mientras continuaba el proceso judicial, ya que recurrió el fallo del Juzgado de lo Penal ante la Audiencia Provincial.

Tras su petición de baja del PP, el Comité de Derechos y Garantías de este partido, órgano competente del régimen disciplinario interno, adoptó la decisión de separar a Aguilera de los grupos institucionales del Ayuntamiento y de la Diputación de Cáceres conforme a los estatutos del partido. En el caso de la Diputación de Cáceres, la separación conllevó a dejar la portavocía de los populares en esta institución, que fue asignada a José Ángel Sánchez Juliá.

Tras quedar como edil no adscrito en el consistorio de Malpartida de Cáceres, la corporación municipal está formada por el propio Aguilera, que sigue como alcalde; cinco ediles del PP y otros tanto del PSOE.

Propuesta del PSOE

El PSOE ha vuelto a poner a disposición del PP a sus cinco concejales en el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres para apoyar una moción de censura contra Alfredo Aguilera.

El secretario general del PSOE de la provincia, Miguel Ángel Morales, insta a que prevalezca el sentido común y la honorabilidad política para que los partidos "seamos capaces de ponernos de acuerdo en un tema tan trascendente como la violencia machista, sin benevolencia". Tras incidir en que ya hay una sentencia firme, ha pedido al PP que sea "consecuente y no ahonde en la fractura social que está causando en Malpartida".

Ha manifestado que el PP ganó las elecciones en Malpartida y no se van a oponer a eso, pero consideran que "no puede representar a los malpartideños una persona condenada". "Hay que ser inflexibles y beligerantes con un caso como este", ha dicho.

Morales compareció ante los medios acompañado del portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Álvaro Sánchez Cotrina; el secretario general de la Agrupación Socialista de Malpartida, Manuel Calderón Macías; y ediles socialistas de la corporación.

A su juicio ambas sentencias, en primera y segunda instancia, están muy bien fundamentadas, de modo que ha instado al secretario provincial del PP, Laureano León, y al líder regional, José Antonio Monago, a que "se dejen de monsergas y aparten definitivamente a este señor".

Ha criticado que Aguilera participara en FITUR, donde ha estado acompañado por el PP y que dirija un Pleno municipal donde "el PP marca la pauta". De esta forma, Morales ha pedido "el apoyo cerrado al PP para estudiar la fórmula que quieran para apartar a un condenado".