Monago presenta a Lobato como candidato a la Alcaldía de Almendralejo

El presidente del Partido Popular en Extremadura, José Antonio Monago, ha presentado este sábado al alcalde de Almendralejo, José García Lobato, como candidato a la reelección por tercera vez, en un acto en el que le ha dado las gracias "por estos años dando la cara por la ciudad".

"Nosotros embridamos las cuentas y conseguimos que empezara a brillar de nuevo Almendralejo y Extremadura", ha apuntado Monago en este acto, al que han asistido la senadora Teresa Angulo, el cabeza de lista al Congreso por Badajoz, Víctor Píriz, y el secretario provincial, Bibiano Serrano, que ha excusado la ausencia de Francisco Javier Fragoso.

Ha pedido a los almendralejenses que "no echen por la borda lo que se hecho" para sanear las cuentas y ha pedido de nuevo la confianza para García Lobato porque "la tarea no ha acabado" y "los problemas siguen", informa la Agencia Efe.

Por su parte el candidato a la Alcaldía ha afirmado que la iniciativa de volver a presentarse "no ha sido una decisión fácil, ha sido una decisión difícil, el parto nos ha costado, porque eran ya ocho años" y esto "desgasta mucho".

Dice que lo ha hecho con ‘ilusión’ y ha animado a su equipo a seguir trabajando "sufriendo como sufrimos con el peso de la responsabilidad", porque está convencido de que van a "llegar al éxito, que será obtener otra vez la confianza de los ciudadanos al frente del Ayuntamiento de Almendralejo".

Críticas del PSOE

El secretario general del PSOE Provincial de Badajoz, Rafael Lemus, ha señalado que Monago en Almendralejo ha tenido que elegir entre “la indecencia o la debilidad política. Ha elegido lo primero y tras las elecciones encontrará lo segundo”. Algo que a su juicio “retrata la situación del PP en Extremadura”.

“Monago, que habla despreciando y crispando, ya no tiene fuerza en su partido para poder decirle a un alcalde imputado por la Púnica que no se presente porque el PP en Extremadura está en la ruina social. Nadie quiere dar la cara por el Partido Popular porque cuando tuvieron que dar la cara por lo extremeños, no la dieron”, ha deplorado Lemus.

Rafael Lemus ha realizado estas declaraciones esta tarde en la presentación del candidato socialista a la alcaldía de Fuenlabrada de los Montes, Ismael Higuera.

Imputado en la Púnica

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón mantiene como imputados en la operación Púnica al alcalde de Almendralejo, José García Lobato, y a dos de sus concejales, dentro de un conjunto de 57 nombres relacionados con la pieza del caso referida a la empresa Cofely, según publica ‘El Plural’

El juez estaría elaborando una providencia en la que habría hasta 11 alcaldes de 11 municipios diferentes, ocho concejales y un director general de la Comunidad de Madrid.

Cofely está investigada por las adjudicaciones recibidas de contratos sobre eficiencia energética en ayuntamientos de toda España y con partidos de todos los colores: Almendralejo, Alcalá de Henares, Brunete, Casarrubielos, Collado Villalba, Moraleja de Enmedio, Móstoles, Parla, Serranillos, Torrejóne Velasco y Valdemoro.