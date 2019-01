Monago apoya la candidatura de Nogales en Mérida y dice que los candidatos del PP no se eligen en asamblea

El presidente de los populares extremeños, José Antonio Monago, ha afirmado que la dirección nacional del PP "ve con buenos ojos" que Pilar Nogales, que fue subdelegada del Gobierno en la provincia de Badajoz (2012-2018), lidere la candidatura del PP a la Alcaldía de Mérida.



"Es una muy buena persona, comprometida y con vocación de servicio público", ha dicho Monago. En una rueda de prensa ha sido preguntado tanto por esta cuestión como por las críticas elevadas a dicha designación por el edil popular emeritense Daniel Serrano, quien ha anunciado su baja como militante. Además de asegurar que se enteró por la prensa de la elección de Nogales, Serrano expuso esta semana su malestar por el hecho de que "la mejor candidata para Mérida sea una persona que no es de Mérida".



Monago, quien ha expuesto que el PP no designa a sus cabezas de lista de forma asamblearia y que el proceso se ajusta a los que establecen los estatutos, ha manifestado que Nogales, de 46 años y funcionaria de la Administración autonómica, es natural de Fregenal de la Sierra, pero vive en Mérida desde hace 17 años.



De hecho, el presidente del PP extremeño ha rechazado que surjan críticas al hecho de que una persona sea candidata en un municipio aunque no haya nacido en el mismo. "Es hasta xenófobo hablar así", ha dicho Monago.



Por contra, ha puesto en valor la llegada a las filas populares de Damian Beneyto, exdiputado y exportavoz del Grupo Regionalista en la Asamblea de Extremadura (Prex-Crex). En este marco, ha anunciado la próxima llegada de "nuevas afiliaciones importantes" al PP extremeño, aunque sin dar nombres.