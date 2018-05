PP y Podemos llevarán a la Asamblea propuestas para financiar AMUS

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea registrará una propuesta de impulso para que la Junta dote de "60.000 euros adicionales" a AMUS y así garantizar el mantenimiento de la actividad que presta desde hace 23 años en la provincia pacense esta organización.

Una iniciativa similar a la comunicada a través de una nota por Podemos este miércoles tras la reunión celebrada ayer con AMUS, donde esta formación se comprometió a “hacer todo lo posible” para permitir la continuidad de esta organización medioambiental en Extremadura.

El presidente del grupo, José Antonio Monago, tras mantener un encuentro con la misma organización ha lamentado que por "una cuantía de dinero pequeña", corra riesgo la supervivencia de una organización que "ha dado mucho" a la comunidad, "mucho más de lo que tenía por obligación", y que, a su juicio, es merecedora de la Medalla de Extremadura, pues realiza una labor "impagable", según recoge efe.

Prestigio

Ha explicado que el PP ya presentó una enmienda a los presupuestos autonómicos en este sentido, pero "PSOE con Podemos votó no" y espera que esto no se repita de nuevo en su propuesta y no haya impedimentos para aprobar esos 60.000 euros.

"Si no existiera AMUS en Extremadura, habría que inventarla", ha añadido Monago, según el cual "no se puede entender la Extremadura de hoy, la que se siente orgullosa de su medio ambiente, de su entorno natural y biodiversidad, sin contar con esta organización".

En el mismo sentido, el diputado de Podemos Eugenio Romero, según un comunicado de la formación morada, "no se puede permitir que cierre una organización como AMUS, tras 23 años de actividad en Extremadura, con un gran nivel de excelencia y reconocimiento internacional".

Además, ha indicado que esta organización lleva a cabo tareas que son competencia de la Junta, "pero que ésta no asume", por lo que debe financiarlas. Podemos afirma que realizó gestiones la pasada semana para que el presidente del Gobierno, Guillermo Fernández Vara, y la consejera de Medio Ambiente, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, recibieran a esta organización, que fue declarada en 2017 como Entidad de Utilidad Pública, según indica la formación morada.