PSOE y Unidas Podemos coinciden en que a Extremadura le interesa un gobierno progresista

PSOE y Unidas por Extremadura coinciden en que a Extremadura le viene muy bien un gobierno central progresista, pero se han reprochado mutuamente este jueves la postura de sus partidos en Madrid en la negociación de las carteras ministeriales de un posible gobierno de coalición.



El portavoz socialista, Juan Antonio González, ha indicado que esto "no es la tómbola del maño", se trata de conformar "por primera vez en la historia" de este país, desde la II República, un gobierno de coalición con ministros de dos formaciones políticas.



Unidas Podemos, que -ha recordado- ha sido el cuarto partido más votado, tiene la ‘oportunidad histórica’ de poder sentarse en el Consejo de Ministros y participar de la "herramienta más importante" que tiene un Ejecutivo, que son los presupuestos, para poder "cambiar la vida de la gente".

"Podemos no está en estos momentos a la altura de la historia de este país", ha remarcado el portavoz socialista, según el cual se le están "abriendo las puertas y cada dos por tres están dando portazos". Además, ha subrayado la importancia para Extremadura de este gobierno progresista porque "se está perdiendo 200 millones de euros" adicionales por no haberse aprobado los presupuestos del PSOE.



La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, se ha mostrado ‘desolada’ con el curso de las negociaciones, con puestos para la formación morada meramente "decorativos", lo que le sugiere que "no hay verdadera voluntad de llegar a un acuerdo".



Un hecho que, ha añadido, es "pésimo para la izquierda, los ciudadanos, las personas más vulnerables y una comunidad como Extremadura".



Además, ha afeado al PSOE extremeño que, junto con PP y Cs, votase en contra en el Pleno de la Asamblea a una iniciativa de su formación a favor de un gobierno de coalición.



De Miguel ha defendido la necesidad de alcanzar un acuerdo "como sea", valorando la "generosidad" mostrada por Unidas Podemos al renunciar Pablo Iglesias a formar parte del gobierno y el compromiso de ser "totalmente leales" en la línea que decida el PSOE sobre Cataluña.



De no alcanzar este acuerdo, sería un día "muy triste", ha dicho la parlamentaria, quien personalmente también se ha mostrado "disgustada" porque "no se esté dando peso por ejemplo a un Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, pieza clave para la transformación del país".



Por su parte, el diputado del PP Javier Cienfuegos ha criticado el "circo mediático" de las negociaciones con continuas "filtraciones" por parte del gobierno de las propuestas que se estaban planteando, lo que, en su opinión, "no es serio" de un equipo que aspira a gobernar a todos los españoles.



Igualmente, ha recordado que hace unos años Pedro Sánchez dijo que Mariano Rajoy "debería convocar elecciones porque no articulaba un Gobierno de España y ahora le está pasando lo mismo".



En términos similares, el portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea, David Salazar, ha lamentado el espectáculo de las negociaciones en la que, a su juicio, es "la investidura más rara de la historia, con un candidato que en vez de sumar apoyos, parecía quería restarlos".



En la formación naranja esperan que "Sánchez ceda y dé estabilidad al país", porque una repetición de las elecciones sería "tremendamente grave".



A diferencia de PSOE y Unidas por Extremadura, entiende que a Extremadura no le viene bien un gobierno progresista como el que se plantea porque "tendrá que ceder a los muchos chantajes de otros territorios", para que "al final haya una España de dos velocidades".