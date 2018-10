PSOE propondrá una movilización por un tren digno en la reunión del Pacto por el Ferrocarril

El PSOE propondrá una movilización en la reunión del próximo lunes, 22 de octubre, del Pacto por el Ferrocarril de Extremadura, aunque no ha detallado la fecha de la protesta a la espera de celebrarse el encuentro.

El portavoz parlamentario socialista, Valentín García, ha evitado dar más detalles "para no ponerse al mismo nivel" que el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago. El líder de los populares ha reclamado una movilización "masiva" de extremeños el tercer sábado de noviembre en Madrid para reclamar un "tren digno".

Críticas políticas

"Esto no es una carrera desenfrenada de representantes políticos saliendo a ruedas de prensa a decir quién convoca la manifestación más grande", ha señalado García, que ha criticado el furor reivindicativo que le ha entrado ahora en materia ferroviaria a Monago tras al cambio de Gobierno y la cercanía electoral.

El portavoz socialista también se ha referido a Podemos, sin citarlo expresamente, después de que su diputada Irene de Miguel anunciase ayer en Canal Extremadura Televisión que se salen del pacto. "No pasa absolutamente nada porque un árbol pierde una rama; no deja de ser un árbol", ha subrayado García en alusión a Podemos, ya que ha insistido en que "la reivindicación del ferrocarril es de la sociedad extremeña"



Ha señalado que "si hay algún grupo político" que prefiere salirse del pacto para reivindicar legítimamente desde otro sitio, "con los intereses puestos en mayo de 2019", será su decisión, informa la Agencia Efe.



A su juicio, "quien se siente en el Pacto por el Ferrocarril no es nada importante". Ha avanzado que el PSOE acudirá a la reunión del lunes con el compromiso de seguir fortaleciendo la unidad en este asunto, que llevó a 35.000 extremeños a Madrid, y seguir reivindicando con "las mismas ansias" esté quien esté en el Gobierno. García ha abogado por seguir con la mejora de las infraestructuras y cambiar cuanto antes el material rodante.