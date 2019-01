PSOE respalda la nueva ley de renta básica, pero sin que sea vitalicia y universal

El Grupo Socialista se ha mostrado dispuesto a apoyar la Propuesta de Ley de Renta Extremeña Garantizada de Podemos, pero siempre y cuando este derecho sea visto "como un medio y no como un fin en sí mismo" y no se contemple como una prestación de carácter vitalicio y universal.

A la espera de la votación de las enmiendas y de la votación final, el debate de estas en el Pleno de la Asamblea de Extremadura hace prever, como así ha señalado la diputada del PP Felisa Cepeda, que esta propuesta impulsada por la formación morada saldrá adelante con la incorporación de la mayoría de las 70 modificaciones socialistas a los 32 artículos y nueve disposiciones que contiene el texto legal.

Cepeda ha considerado que está claro que PSOE y Podemos "han llegado a un acuerdo" con "oscurantismo" para sacar adelante esta Ley de Renta Extremeña Garantizada, que tanto PP como el diputado no adscrito Juan Antonio Morales ven claramente electoralista.

Enmiendas de los grupos

En el debate de este jueves en el pleno parlamentario se han visto las 117 enmiendas presentadas por los grupos, 70 del PSOE, 43 del PP, 2 de Podemos y 2 de Morales, por lo que Cs no ha intervenido en el mismo.

El grupo socialista y el de la formación morada, que ya rechazaron con sus votos la enmienda a la totalidad presentada por el PP a esta propuesta de ley, han coincidido en la necesidad de reformar la actual renta básica extremeña para que pueda llegar a más ciudadanos que puedan necesitarla.

“No debe ser vitalicia”

Sin embargo el diputado del PSOE Carlos Labrador sí ha dejado claro que la nueva Renta Extremeña Garantizada en ningún caso puede contemplarse como un derecho vitalicio y universal y tiene que reforzarse el derecho a cobro de la prestación con el cumplimiento del proyecto de reinserción.

Además, los perceptores, según ha explicado, no podrán rechazar ofertas laborales o cursar baja en un empleo.

Otra enmienda socialista propone que el reglamento se aprobará a los seis meses de entrada en vigor de la ley, lo que ha sido aprovechado por Felisa Cepeda para criticar que la normativa entre en vigor después de que pasen las elecciones municipales y autonómicas, algo que considera un "engaño a todos los extremeños".

En ese sentido, tanto ella como Juan Antonio Morales han indicado que esta ley, que establece que la renta garantizada extremeña arranque en 2019 con una prestación individual de 547,27 euros y que llegue en 2021 a 684,08 euros, es inviable económicamente y busca crear una Extremadura subsidiada.

“El nuevo texto permite avanzar mucho”

El diputado de Podemos Daniel Hierro, por su parte, ha insistido en que esta nueva ley trata de "objetivizar" quien tiene derecho a cobrar la renta garantizada y quien no, al establecer unos umbrales económicos para ello, ya que los actuales criterios "arbitrarios" de la renta básica dejan fuera a la mitad de los solicitantes.

Hierro ha considerado "insultante" la cuantía actual de 432 euros de la renta básica y ha criticado la "falta de empatía social" del PP en una comunidad autónoma como Extremadura, donde "hay muchos parados y no es su culpa".

Ha destacado que el nuevo texto legal permite "avanzar mucho" con respecto a la situación actual, ya que "no deja fuera a ningún extremeño" que necesite esta prestación, que es "temporal", ha insistido, mientras no existan otras alternativas. Finalmente, el socialista Carlos Labrador ha dejado claro al PP que "no hay ninguna cesión" a Podemos y que las 70 enmiendas socialistas "aportan coherencia" al texto normativo.