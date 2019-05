Pablo Casado: Extremadura se merece la alta velocidad que el PSOE le ha quitado

El presidente del PP, Pablo Casado, ha defendido que en Extremadura hace falta un tren "a la altura de los extremeños, la alta velocidad que merece esta tierra, que anunció el PP hace décadas como medio fundamental de vertebración del territorio y que el PSOE le ha quitado".

Casado ha realizado estas manifestaciones en un acto de campaña celebrado este miércoles en Plasencia, en el que también han participado el candidato al Parlamento europeo Juan Ignacio Zoido, el candidato a la Presidencia de la Junta, José Antonio Monago, y el alcalde placentino y candidato a la reelección, Fernando Pizarro.

En su intervención, el líder del PP ha asegurado que las demandas de los extremeños "son las suyas" y ha aseverado que una de las más importantes es un "tren a la altura de los extremeños que siempre que viene el PSOE lo para, eso sí, pone mecánicos en los trenes y dentro de poco os pondrán carbón", ha ironizado.

"La izquierda quiere una sociedad anestesiada y dependiente y Extremadura es todo lo contrario, aquí hay gente emprendedora que no quiere ser más que nadie, pero que no puede ser menos que nadie y por eso me da hasta vergüenza decir que el 44% de la población extremeña está en riesgo de pobreza", ha afirmado.

Casado ha agregado que es evidente que los extremeños "echan de menos a José Antonio Monago, un tío que habla claro, que da la cara y eso es lo que hace falta aquí, porque lo que se ve en la Junta de Extremadura es que arrastran los pies, no tienen ilusión y echan la culpa a lo que sea de lo que ellos son incapaces de hacer".

"Nos las jugamos en las elecciones"

El presidente del PP ha advertido que tanto los extremeños como los españoles "nos las jugamos en las elecciones municipales, autonómicas y las europeas y podemos hacerlo, porque cuando ha gobernado el PP a la gente les ha ido mejor, pero cuando los españoles van desunidos a las urnas nos va peor".

"El PP es el verdadero partido de centroderecha, abierto, moderado, la fuerza tranquila, que ayuda y acompaña a los españoles en su proyecto de vida sigue", ha defendido. De igual forma, ha advertido que la política de pactos tanto a nivel nacional como autonómico tras las elecciones "depende de la fuerza que tenga el PP, porque es muy posible que en Extremadura, Ciudadanos pacte con Fernández Vara".

Por su parte, Monago ha asegurado que Extremadura "se está jugando la supervivencia como región" si no se acierta en el diagnóstico de las acciones a emprender, ya que si se sigue haciendo lo mismo nadie puede garantizar su futuro.

En su intervención, ha reiterado que su empeño "desde el minuto uno" tras ganar las elecciones del 26 de mayo será "taponar la herida" que supone la "sangría" de la emigración y que cada céntimo esté destinado a esa herida que lastra el futuro extremeño.

Por ello, ha insistido en su mensaje de apostar por medidas que impulsen la agricultura y la ganadería, sectores que fijan la población al territorio, además de bajada de impuestos y supresión de algunos como el de sucesiones "porque ya está bien que la Junta de Extremadura sea la primera en heredar".

"Donde aparece la Junta en el libro de familia de los herederos", se ha preguntado en tono irónico Monago, que también ha reclamado el apoyo de Pablo Casado y Juan Ignacio Zoido para que Extremadura pueda contar con un sistema fiscal especial, ya que cumple los requisitos que la UE establece, como es la alta tasa de paro y ha remarcado que esa necesidad.

Por último, ha remarcado que las 788 medidas que el PP lleva en su programa electoral no son un "corta y pega", como hacen otros partidos de las propuestas del PP y ha añadido que "muy mal se tiene que dar para no gobernar si están de acuerdo con todo lo que estamos proponiendo".

Por su parte, Juan Ignacio Zoido ha asegurado que se va a "dejar la piel" en Europa en defensa de los intereses de Extremadura, una tierra de la que el se considera un hijo más, y ha señalado que Monago "es, ha sido y será una referencia de lo que es gestionar un región "es por pura supervivencia".