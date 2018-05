Patxi López, en Badajoz: La moción de censura del PSOE busca recuperar la decencia

"Esto no lo hemos buscado los socialistas. Los socialistas lo que estamos es dando una respuesta a una situación insostenible". En su opinión los socialistas no pueden permitir que siga gobernando España "el partido más corrupto de Europa y que no pasara absolutamente nada".



A su juicio, esta situación no sólo daña "al PP, o al Gobierno o a Mariano Rajoy, perjudica al propio sistema democrático y a la política". "Y yo creo que la mayor parte de los ciudadanos y las ciudadanas quieren una política digna, una política limpia y una política que sea capaz de regenerarse a sí misma", ha subrayado el político vasco.



Afirma que el PSOE está cumpliendo con su obligación "desde una visión de Estado, desde una altura de miras y cumpliendo con nuestra responsabilidad".



En cuanto a la postura del resto de formaciones políticas, López ha señalado que "la moción está ahí y cada uno tendrá que decidir lo que hace: si ayuda a cambiar las cosas o sigue permitiendo que el Partido Popular entierre en el fango la política en este país". "Algunos decían que venían a regenerar la política y tienen la ocasión de hacerlo", ha planteado.

"Lealtad a la Constitución"



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha subrayado hoy que la moción de censura nace de la lealtad de su partido a la Constitución Española. "Nadie podrá nunca dudar de la lealtad a la Constitución Española del PSOE. En ella nace la moción de censura", ha señalado Fernández Vara en su perfil de Twitter.



A su juicio, "en democracia es bueno que cuando un proyecto se agota, haya otro capaz de sustituirlo".