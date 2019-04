Primera confluencia de IU, Podemos y Equo para crear un proyecto diverso y de izquierdas

La candidatura Unidas por Mérida, conformada por Izquierda Unida, Podemos y Equo, se presenta a las elecciones municipales como una confluencia de izquierdas construida desde la diversidad.

Se trata de una lista 'cremallera' con paridad entre hombres y mujeres que encabeza Álvaro Vázquez (IU), a quien le siguen Montserrat Girón y Raúl Gijón, de Podemos. Amparo Guerra, de Izquierda Unida, ocupa el cuarto lugar.

Los dos ediles de IU repiten, esta vez en diferentes posiciones, mientras que los representes de Podemos se estrenan en la política municipal. Cogen el relevo de los dos concejales que tuvo la formación morada la pasada legislatura en el ayuntamiento, y que no repiten.

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha apadrinado la presentación de la candidatura y ha destacado que es una “grandísima noticia para Mérida”. “El verdadero voto útil es el que va hacia las mayorías sociales, hacia la gente que levanta con sus manos nuestras ciudades, nuestra región y nuestro país”.

El proyecto de Unidas por Mérida

Se presenta como un proyecto político que comparte unos planteamientos comunes, y que se enriquece desde la pluralidad que aporta cada una de las formaciones. Desean ser una herramienta que se sitúe al lado de los movimientos sociales, una sociedad crítica y plural, según trasladan desde Podemos Mérida. “Una lista muy sólida, con buenos actores y con gente comprometida y muy honesta. Esa una de nuestras cualidades”.

Por parte de IU Álvaro Vázquez explica que acuden juntos para ofrecer una alternativa al PSOE desde la izquierda, que ponga la ciudad al servicio de su mayoría social. Subraya que vienen sin ‘mochilas’, con personas con vocación de servicio público que no han vivido nunca de la política. Que tienen sus empleos y que su vida "no depende del carnet del partido".

También adelanta que no van a gobernar con el PSOE, porque "no se fían" de los socialistas. No obstante tienen claro que no van a dejar la ciudad en manos de las derechas en el momento en que se conforme la nueva mesa del Consistorio.

De cara a la próxima legislatura Váquez apunta que los socialistas sí podrán gozar de su confianza en propuestas ‘razonables’ a favor de la ciudadanía.

¿Por qué una confluencia ahora?

Fuentes de Podemos Mérida inciden en que ahora se dan las circunstancias, con un proyecto conjunto que se está liderando a nivel nacional, y que se ha consolidado a nivel regional.

“Es un proyecto muy hermoso, que debe demostrar que somos capaces de construir desde la diversidad y desde un planteamiento de futuro. Es una petición también desde la sociedad, nosotros procedemos desde diferentes colectivos y diferentes asociaciones. Muchas nos han mostrado la necesidad de que hiciéramos ese esfuerzo”.

“Lo que pretendemos es mostrar que la izquierda sí puede hacer ese esfuerzo desde ese planteamiento diverso y una mirada diferente”.

Los problemas de Mérida

Unidas por Mérida incide en que viene para decir la verdad a la ciudadanía, "y eso supone hablar de una ciudad con más de 6.500 parados y con mucha precariedad, frente a quienes hacen campaña con el eslogan ‘Mérida enamora’".

Álvaro Vázquez explica que se pondrán en contra de las candidaturas que privatizan los servicios públicos, que “regalan concursos a sus amigos” o que interfieren para que los servicios selectivos de personal sean favorables a ciertos ‘amigos’.

“En política tenemos claro a quién venimos a representar. Los machistas, los xenófonos y racistas, y todos los discursos del odio hacia la diversidad, no estarán representados por nosotros. Representamos la mayoría social de la calle que está en el lado opuesto”.

Montse Guirón, número dos de la candidatura de Unidas por Mérida, añade que es una opción política "sólida y diversa" que planteará una alternativa en la ciudad para hacer "una Mérida vivible, una Mérida feminista y ecologista, y que se preocupa por su gente", informa la Agencia Efe.