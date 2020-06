Sanidad elabora un protocolo de apertura segura de piscinas ante la llegada de hasta 500.0000 extremeños del exterior

Muchas mancomunidades y municipios decidieron mantener cerradas las piscinas este verano por motivos de seguridad.

Sin embargo las condiciones han cambiado, los últimos datos de la pandemia arrojan unos datos muy positivos y las autoridades sanitarias han preparado un protocolo de apertura segura de las zonas de baño. Además las previsiones apuntan a la llegada de entre 300.000 y 500.000 extremeños del exterior a lo largo del verano.

La apertura de los espacios de baño es una competencia municipal y la Junta traslada que respetará su decisión, aunque mira a la llegada masiva de personas y a la buena evolución de la pandemia. Así les ha trasladado que tomaron la decisión en base a las condiciones de la fase 1 y 2 de ‘desescalada’, y las condiciones ahora han cambiado.

Ausencia de ocio saludable

Con un escenario diferente, y ante las previsiones que de la situación siga mejorando, se plantea la duda de si los municipios deben dar marcha atrás y poner a disposición del público los espacios de baño.

Las Casas de Extremadura en el exterior han avanzado que muchos paisanos optarán por pasar sus vacaciones en el pueblo ante el panorama actual. Ante la ausencia de la única alternativa que pueden tener para sofocar el calor ‘extremeño’ este verano se plantea un problema.

“En caso de que sea así, y vienen a los pueblos, sin la única medida de alivio a los 40 grados a la sombra, no sé cuál es la alternativa de ocio para estas personas. Eso me preocupa, porque la piscina es un ocio saludable, y hemos querido trabajar para rebajar las medidas de seguridad en la medida de lo posible”.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios sociales, José María Vergeles, en rueda de prensa Junta de Extremadura

"No invadiremos la autonomía municipal"

Vergeles insiste en que no van a invadir la autonomía municipal, aunque la guía será remitida tanto a la Dirección General de Administración Local y la Fempex para que le den traslado a los municipios.

“Desde la autonomía municipal, con las nuevas condiciones y la guía, que lo valoren y que lo mediten. Si creen que se sienten capaces de abrirlas con seguridad que lo hagan. Si no lo hacen, están en todo su derecho para no abrirlas. No vamos a forzar a nadie ni vamos a hacer una recomendación fuerte en torno a este tema”.

"Lo único que estamos diciendo es que con estas condiciones pueden abrirse las piscinas, algo que también sirve para las comunidades de vecinos, que en estos momentos están manteniendo reuniones. Se enviará la guía al Colegio de Administraciones de Fincas".

Guía de piscinas

La Junta de Extremadura ha presentado cinco guías con recomendaciones para un uso seguro en guarderías, actividades de ocio y tiempo libre, zonas de baño, parques de ocio y atracciones, y espectáculos taurinos. Estarán vigentes hasta que haya un tratamiento contra el COVID-19.

En la guía relativa a las piscinas y zonas de baño no hay modificaciones respecto a la calidad del agua y aforo del vaso de las piscinas según lo que ya está regulado, pero no se podrán producir aglomeraciones en el vaso de la misma.

Lo que cambia es el aforo de los solárium, césped y zonas de baño alrededor de la piscina, que tienen que permitir una distancia de seguridad de 1,5 metros.

Se considera importante limpiar el calzado, la higiene de manos y facilitar el uso de bolsas para material desechable, así como la desinfección de las zonas comunes y aseos. Los vestuarios, si tienen menos de 3,5 metros cuadrados, deberán ser individuales y si son más grandes deberán permitir una distancia de seguridad entre los usuarios de 1,5 metros. Tendrá que medirse cada hora la calidad del agua, PH y cloro, igual que en las piscinas de agua salada.

En relación a las piscinas naturales que se encuentran registradas en el registro europeo de zonas de baño (NAYADE). La calidad del agua será vigilada bajo control y seguimiento por Salud Pública en colaboración de los ayuntamientos. En ese sentido el vicepresidente ha instado a los alcaldes y alcaldesas que se inscriban en este registro europeo para conocer las zonas de baños de calidad y para el turismo regional.