Vara dice que el acuerdo entre PSOE y Podemos es ‘impecable’ y pondría su firma "sin ningún problema"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha dicho este miércoles que el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para formar gobierno es ‘impecable’ y su contenido "responde a las exigencias de un gran número de españoles".

En rueda de prensa, a preguntas de los periodistas, Vara ha recordado que con este acuerdo Pedro Sánchez cumple su compromiso de hacer una propuesta para tratar de desbloquear la situación en las primeras 48 horas.

El líder de los socialistas extremeños ha manifestado que él también pondría su firma "sin ningún problema" en el documento que ayer suscribieron Sánchez e Iglesias.

"Recoge los problemas de la gente"

Destaca que contempla que "los problemas territoriales se resuelven dentro de la Constitución y nunca fuera o que las políticas sociales tienen que ser el eje sobre el que se vertebre la política, pero que tiene que haber crecimiento y empleo".

Ha valorado además que el acuerdo reconoce que "no hay capacidad de redistribuir riqueza si no hay riqueza y que para esto las empresas son absolutamente imprescindibles" y que otorgue una enorme importancia a todo lo que tiene que ver con la transición ecológica.

Fernández Vara ha precisado, no obstante, que el hecho de que haya un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos "no quiere decir que no haya unidad de criterios con otras fuerzas políticas en asuntos nucleares en la vida de nuestro país".

Por ello ha defendido que "tiene que haber la posibilidad de que en España se alcancen otros acuerdos y con otras fuerzas políticas que permitan que una gran mayoría de españoles nos salgamos al reencuentro en cuestiones esenciales y básicas que tienen que ver con la integración territorial, con la defensa de la unidad de España y de la soberanía nacional".

Tras anunciar que como militante socialista votará a favor del acuerdo con Unidas Podemos el próximo día 23, Vara ha insistido en que, además de este, le gustaría que hubiera otros "de mayor transversalidad" que permitan asumir "los importantes retos que tiene el país con una gran mayoría de españoles apoyando esos acuerdos".

"Un gobierno cuanto antes"

El presidente extremeño ha dicho, preguntado por los desencuentros que se han vivido en los últimos meses entre el PSOE y UP, que "lo pasado pasado está y lo importante a partir de ahora es que España tenga gobierno cuanto antes", porque "este país no se puede permitir ni un minuto más andar discutiendo del sexo de los ángeles cuando hace ya mucho tiempo que las cartas están encima de la mesa".

Por otra parte, Fernández Vara ha recalcado que "la única opción para convertir en irrelevantes a los independentistas en este país la tienen Cs y el PP", por lo que ha vuelto a defender que ambas formaciones se abstengan en la investidura y no le den ese poder de que sea la abstención de los nacionalistas "la que permita que haya un gobierno en nuestro país".

Sobre la presencia de extremeños en el futuro gobierno, Fernández Vara ha dicho que él lo que quiere es que los nuevos ministros "se preocupen y se ocupen de este país que se llama España y de esta región que se llama Extremadura, el hecho de nacer aquí o nacer allí no tiene una importancia suprema", ha puntualizado para precisar que "lo importante es que Extremadura esté en la agenda".