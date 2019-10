Vara cree que algún partido tendrá que abstenerse tras el 10N para conformar gobierno sin los independentistas

El presidente extremeño dice que el Artículo 155 "no puede ser la purga de Benito" y solo puede aplicarse cuando se den las condiciones para ello, como ocurrió durante el Gobierno de Mariano Rajoy Ha apoyado que Sánchez no se ponga al teléfono con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, mientras este "no se sitúe en el plano de la decencia y la decencia en estos momentos -ha dicho- es condenar la violencia" También ha defendido que la exhumación de Franco tendría que haberse resuelto hace mucho tiempo, pues a su juicio es 'inaudito' que el dictador siga enterrado en el Valle de los Caídos