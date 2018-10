Vara defiende la oportunidad de las migraciones para hacer frente al desafío del envejecimiento en la UE

El mundo se debate en la actualidad en una situación en la que se mezcla el populismo, el nacionalismo, la xenofobia y el racismo. Frente a estos discursos 'simplistas' hay que decir si se está de acuerdo o no con que la gente muera en el Mediterráneo. Si se está a favor o en contra de que haya vidas de segunda o de tercera "y que, por ende aumente el racismo, desaparezcan las ideologías y aparezca solo la lucha contra lo diferente".

Estas son las palabras del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que ha defendido la oportunidad que las migraciones representan para hacer frente al desafío del envejecimiento de la población en Europa. Ha participado en la clausura del I Congreso Internacional de Periodismo y Migraciones.

“Deberemos acostumbrarnos a vivir en un mundo en el que haya gente que no opine como nosotros, no tenga el color de nuestra piel o no hable nuestro idioma, pero que tienen absolutamente los mismos derechos que tenemos los demás”, ha afirmado Fernández Vara, quien ha lamentado la simplificación de los discursos que tienen que ver con las migraciones que se basan en afirmaciones banales.

Población envejecida

Considera que Europa necesitará población de otros países, teniendo en cuenta el envejecimiento de su población, si se quieren seguir manteniendo los actuales sistemas de protección social. Como por ejemplo los sistemas de pensiones, por lo que ha aseverado que las migraciones no son un problema, sino que serán la solución aunque haya gente que no quiera aceptarlo.

El presidente extremeño ha añadido que ello no quiere decir que se abran las puertas y se conceda documentación a todo el mundo, pero ha subrayado que este desafío debe ser afrontado de manera conjunta y no a través de análisis simplistas.

“El mundo tiene la obligación de pensar, el pensamiento crítico es imprescindible”, ha asegurado Fernández Vara, quien ha apostillado que quienes tienen la posibilidad de tener acceso a los medios de comunicación deben advertir de que tal y como se avanza en la actualidad la civilización no va bien.

Periodismo libre

En este contexto ha defendido la importancia del periodismo y ha destacado que si existe esperanza en esta democracia es precisamente por la libertad de expresión, de pensamiento y de prensa.

Ha indicado que en el momento actual de “inundación de información”, el papel del periodista es clave para que aflore la verdad, para conocer el cómo, el qué y el porqué de lo que ocurre.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha explicado que en este marco desde la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) se ha trabajado en foros como éste para ir más allá de los proyectos tradicionales de cooperación y actuar de forma transversal.

De este modo, ha manifestado que el periodismo no es solo un catálogo de noticias, sino que éstas deben ser revestidas con análisis, al tiempo que ha considerado clave aspirar a la igualdad de todos los hombres y mujeres.