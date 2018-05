Vara: Si no es posible un nuevo modelo de financiación, al menos si es necesaria la reforma del actual

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, piensa que lo ideal sería un nuevo modelo de financiación autonómica y si no es posible, por el escenario de elecciones el próximo año y la falta de gobierno en Cataluña, aboga por la reforma del actual sistema sobre "cuatro o cinco" aspectos.

Ha reiterado la necesidad de al menos reformar el modelo en aspectos en los que se pueda alcanzar "cierta unanimidad" y que tengan que ver con "la deuda, la liquidación de IVA, entregas a cuenta...".

Y ya habrá tiempo --dice-- de acometer uno nuevo cuando haya un nuevo Gobierno de España y autonómicos tras los comicios". Apunta que la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera podría ser "la primera semana de junio", aunque no está confirmado.

Vara ha trasladado este mensaje en sendas entrevistas en Canal Extremadura Radio y TV, en las que ha reiterado que hace falta un modelo nuevo, con la dotación económica suficiente para hacer frente a una educación y sanidad de la "máxima calidad", y para garantizar un gasto sanitario que incorpore los avances y fármacos nuevos, ante retos como "el envejecimiento de la población y cronicidad de enfermedades".

Candidato a la Presidencia de la Junta

Sobre su candidatura a la presidencia de la Junta, ha explicado que lo supeditaba todo a las primarias, de donde salió sintiéndose "indiscutido" y espera mantener resultados por encima del 40 %.

Cree que aporta cosas importantes en la comunidad como la "estabilidad política" y "salirse al encuentro", algo que demandan los ciudadanos, también en el país, donde después de las elecciones, "España tiene que ser cogobernada por dos o mas fuerzas políticas".

Política Agraria Común

También ha sido cuestionado por los Presupuestos de Europa y los posibles recortes en la PAC y política de cohesión. Ha pedido prudencia, ya que "se habían anunciado recortes muchos mayores" de los que se habla ahora, cuando empieza "la pelea" y la negociación, la cual dependerá de "si hay modulación, topes en ayudas agrarias", en definitiva, "la letra pequeña".

Para Vara es imprescindible la capacidad de "ponernos de acuerdo" y la "unidad en el conjunto del país", entre las autonomías y de éstas con el Gobierno de España, para defender en Bruselas nuestros intereses.

"Vamos a pelar por intentar conseguir lo máximo para la región tanto en la PAC como en la política de cohesión", ha apostillado. Respecto a que Extremadura continúe o no siendo región Objetivo 1, ha mencionado que mientras haya regiones con infraestructuras del siglo XIX y regiones con infraestructuras del siglo XXI, Europa debe seguir ayudando a Extremadura aunque ha defendido el nivel de crecimiento económico de la comunidad, a la que Funcas ha elevado de 2,4 a 2,7 su previsión de crecimiento en 2018.

En este sentido, ha explicado que es verdad que "Extremadura está creciendo a buen ritmo pero el resto también crece" y "entonces la convergencia es más complicada".

El jefe del Ejecutivo regional ha defendido elementos que tiene la comunidad y que demandan las empresas, como la estabilidad política, con "debate desde la tolerancia y cordialidad", los recursos naturales (agua, sol y tierra) y la "seguridad".

Sobre el Proyecto de Ley de Grandes Instalaciones de Ocio (LEGIO), ha dicho que es "consecuencia" de que han acudido a la Junta "empresas para los que no tenemos marco jurídico", relacionadas con "industrias de ocio familiar de altísimo nivel", "no tan basado en el juego" sino en actividades como "circuito de fórmula 1, hipódromo, campos de golf". "Para que los jóvenes no se vayan hacen falta empresas, por eso estoy haciendo todo lo que esté en mis manos...para que no se vayan y que los que se han ido, vuelvan", ha apostillado.