Vara destaca que los presupuestos del Estado mejorarán las condiciones de 235.000 pensionistas extremeneños

El secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, no se entiende que tanto el PP extremeño como Ciudadanos se opongan a unos Presupuestos Generales del Estado que beneficiarán a unos 235.000 pensionistas extremeños.



Fernández Vara ha hecho estas declaraciones ante el Comité Regional del PSOE, que se ha reunido en Mérida, donde ha indicado que el proyecto presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez conseguirán que los 235.000 pensionistas de la región actualicen sus pensiones según la evolución del IPC y del nivel de la vida.



Además, la subida del 3 por ciento de las pensiones mínimas y de las pensiones no contributivas favorecerá directamente a más de 170.000 pensionistas extremeños, por lo que no entiende que tanto el PP extremeño como Ciudadanos estén en contra.

Sistema de becas

Además ha recordado que se recuperan la totalidad del sistema de becas, con más de 500 millones de euros, en donde los socialistas volverán a darle ayuda a las familias para que no haya ninguna discriminación por motivo de renta, informa la Agencia Efe.



Con respecto a la dependencia, según Fernández Vara, con los presupuestos que se han presentado a Extremadura podrían llegar 12 millones de euros más, lo que supondría atender a más personas dependientes y la generación de empleo.

Subida del salario mínimo

La subida del salario mínimo profesional a 900 euros, la recuperación el subsidio por desempleo para los mayores de 52 años y la intención de reformar el sistema de cotización de los autónomos, son también medidas por la que los socialistas extremeños entienden que son unos buenos presupuestos para España "pero fundamentalmente son unos buenos para Extremadura".



En el transcurso de la reunión han valorado también la incorporación el pasado lunes de la Unidad Militar de Emergencias a los trabajos para combatir el camalote que afecta al río Guadiana.



El Partido Socialista de Extremadura ha agradecido la buena voluntad que siempre ha mostrado el Ministerio de Defensa y el ejército en ayudar a acabar con esta plaga qué afecta al río Guadiana.



Para el PSOE, esta actuación es gracias a la voluntad política del actual Gobierno de España, porque hubo el gobierno de Mariano Rajoy que no quiso en ningún momento que la UME "viniera a echar una mano".