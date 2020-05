“Si la hostelería puede abrir al 50% es entendible que el pequeño comercio también lo haga”, dice Vara

El jefe del Ejecutivo extremeño plantea que los comercios puedan abrir sus puertas, no según el tamaño de los mismos, si no con controles de aforo Ha asistido a la conferencia de los presidentes autonómicos con Sánchez, donde ha insistido en la necesidad de mantener el Estado de alarma en las diferentes fases de apertura A su juicio “no merecería la pena el esfuerzo que se ha realizado si ahora no se desescala siguiendo todos los criterios que nos expertos están dando”