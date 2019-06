El socialista Luis Salaya, nuevo alcalde de Cáceres

Luis Salaya (Cáceres, 1988) ha sido proclamado este sábado nuevo alcalde de Cáceres por mayoría simple tras la abstención de Ciudadanos en el pleno de investidura.

El candidato socialista ha sido elegido con nueve votos, frente a los 7 votos del PP, 3 para Unidas Podemos y uno para Vox. Los cinco ediles de Cs han renunciado a presentar candidatura y se han abstenido.

Hasta cuatro candidatos se han presentado a la investidura, de los cinco grupos que integran ahora la nueva corporación, ya que además de Salaya (PSOE), lo ha hecho Rafael Mateos (PP), Consuelo López (Podemos) y Teófilo Amores (Vox).

La ciudad de Cáceres, que tiene una población de algo más de 96.000 habitantes, ha estado dirigida los dos últimos mandatos por el PP, que ha perdido el bastón de mando tras no prosperar las negociaciones entre la formación naranja.

Motivos de la abstención de Cs

El candidato a la alcaldía de Cáceres por Ciudadanos (Cs), Francisco Alcántara, ha negado que finalmente no se haya alcanzado un acuerdo con PP porque los populares se negasen a aceptar la fórmula de alternancia en la alcaldía.

"En Ciudadanos Cáceres esta es una propuesta que no satisface el cumplimiento de nuestro programa", ha asegurado Alcántara, que también ha negado que esta decisión le haya supuesto a su algún tipo de problema interno.

"Las estrategias se marcan desde arriba, es verdad. Pero luego se tienen que implementar y esta decisión ha sido validada y consensuada con Comité Nacional de Pactos".



Al ser preguntado por los causas de que al final anoche no se alcanzara un acuerdo concreto con el PP y de madrugada se decidiese que se abstendrían en la votación de Salaya, ha aclarado que "no había un acuerdo concreto con el PP, lo importante era la implementación de nuestro programa y el PP no nos lo pudo garantizar".



También ha aclarado que van a estar en la oposición y que harán "una oposición constructiva, para hacer aquello que sea coherente con nuestra ciudad, con apoyos puntuales al PSOE”.



Alcántara ha señalado que las liberaciones tampoco han sido un escollo, porque "ni siquiera hemos llegado a ese punto" y ha insistido en que los pactos "no permitían el desarrollo real de nuestro programa, que suponía la llegada a Cáceres de unas inversiones necesarias, que requerían de un presupuesto cuantificado, posiblemente, de más de 100 millones de euros a lo largo de la legislatura y un plazo concreto de ejecución”.