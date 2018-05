El proyecto de la Universidad Católica en Plasencia, “un poquito pobre" según el obispo

El obispo de Plasencia, José Luis Retana, ha defendido que el proyecto de implantación en la capital del Jerte de la Universidad Católica de Ávila (UCAV) resulta, actualmente, "un poquito pobre para que sea atractivo" para la Junta de Extremadura.



En un encuentro con los medios de comunicación, el prelado ha destacado que existe un "pequeño problema" para la llegada de la UCAV a Plasencia y es que la institución académica "presente un proyecto atractivo y que la Junta de Extremadura lo acoja y lo acepte".



"Yo sé lo que la Administración quiere, porque a mí me han venido a ver, y lo que le gustaría es que se pusiera Medicina, Farmacia o Veterinaria, es decir, cosas que ellos tienen o tiene menos, pero lo que la UCAV ofrece es bueno, pero no es lo que más le apetece o le gustaría a la Junta", ha afirmado.



En este sentido y en su opinión, lo que la UCAV tiene preparado le parece "todavía un poquito pobre para que sea atractivo".



No obstante, ha agregado que ellos "pueden presentar lo que tienen".

La Junta se precipitó

El obispo placentino ha subrayado que, a su juicio, el Ejecutivo extremeño "metió la pata al decir que no a una cosa que no se había presentado, pero cuando se presente podrán estudiarlo y obrar en consecuencia".



De igual forma, ha confirmado que ya está constituida la fundación que será la encargada de tramitar ante el Ejecutivo extremeño la implantación en la capital del Jerte de un centro adscrito de la citada entidad académica.



Dicho proyecto consiste en reformar la antigua sede de los juzgados (Casa del Deán y Palacio del Doctor Trujillo), de titularidad municipal, para ubicar allí dos grados de Educación y Psicología de forma presencial.



Así, la UCAV, el Obispado y el Ayuntamiento de Plasencia ya han llegado a un primer acuerdo que contempla la cesión de los antiguos juzgados por parte del Consistorio, de tal forma que sería la universidad la encargada de financiar la reforma de los palacios con arreglo a sus necesidades docentes.