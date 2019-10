Hay 151 proyectos de energía solar presentados, suficientes para abastecer a Madrid y Cataluña

Frenar el cambio climático es una "prioridad" para la nueva Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad, que incidirá en aspectos como el aprovechamiento racional de los recursos naturales, la apuesta por las energías renovables y una reorientación de la gestión y uso del agua.



La consejera del ramo, Olga García, ha comparecido a petición propia en una comisión de la Asamblea de Extremadura para explicar las líneas generales de actuación de este departamento de nueva creación en la presente legislatura.



Combatir la "crisis climática", que "amenaza y condiciona nuestra vida presente y futura", es una cuestión que ya forma parte de la estructura y acción política del Gobierno regional, que durante la pasada legislatura inició una apuesta decidida por las renovables.



En este sentido, la Junta tiene sobre la mesa 151 proyectos de energía solar fotovoltaica con viabilidad para conectarse a la red eléctrica que suponen una potencia de 8.000 megavatios.



Ello evitaría la emisión a la atmósfera de 4,7 millones de toneladas de dióxido de carbono y el total de estos proyectos sería suficiente para abastecer de energía eléctrica a casi 4 millones de hogares, el equivalente a los hogares de las comunidades de Madrid y Cataluña juntas.



En torno al 77 por ciento de esos 151 proyectos ya están "en tramitación administrativa", ha precisado García, quien ha destacado igualmente la oportunidad que las energías renovables representan para el empleo, sobre todo en el mundo rural, con un crecimiento de 2.300 ocupados en este sector en los seis primeros meses del año.



En el marco de esta política energética, el Ejecutivo extremeño está diseñando un paquete de medidas a incluir en el Plan Integrado de Energía y Clima de Extremadura, que será la "hoja de ruta" sobre cambio climático en la próxima década.



Y, según la consejera, el objetivo es que Extremadura aporte al Plan nacional "al menos el 20 por ciento" de las inversiones asociadas al aumento de potencia eléctrica a partir de fuentes renovables, lo que significaría multiplicar por ocho el actual parque de generación de este tipo de energía en la región.



Además, ha avanzado que "en pocos días" pretenden firmar un acuerdo sobre autoconsumo con instituciones, entidades y asociaciones profesionales del sector para acelerar su implantación y agilizar las instalaciones, reduciendo al máximo los trámites administrativos.

Biomasa

De igual modo, se continuará la apuesta por la biomasa con líneas de ayudas para nuevas plantas industriales dedicadas a la fabricación de biocombustible sólido y a la adquisición de calderas.



El fomento del ahorro y eficiencia energética, el impulso del vehículo eléctrico dentro de la estrategia de movilidad sostenible y la mejora de las "insuficientes" redes de distribución que provocan "variaciones e interrupciones de tensión en determinadas zonas rurales de la región", son otras de las medidas que ha citado.



Desde la Consejería se trabajará también en potenciar los recursos minerales de la región de manera racional, eficiente, con "seguridad jurídica" y "respetando siempre la autonomía de los ayuntamientos".



Olga García ha detallado que otras actuaciones de su departamento esta legislatura son modificar la Ley de Conservación de la Naturaleza y la de Protección Ambiental, así como un plan de infraestructura para la gestión de residuos y contaminación ambiental. En este contexto, se prevé "el sellado de más de 50 escombreras".



La emergencia climática también obliga a "reorientar la política del agua", para garantizar el acceso al agua potable a toda la población y asegurar la calidad del suministro en todos sus términos.



A este respecto, se abordará en esta legislatura una nueva Ley de Agua, para la que se espera contar con un amplio proceso participativo y el consenso político, y se contempla la ejecución de 247 actuaciones en materia de depuración de aguas residuales en los municipios más pequeños, en colaboración con las diputaciones.



El diputado del Grupo Popular Bibiano Serrano ha indicado que no son "negacionistas" del cambio climático pero considera que la lucha contra este fenómeno no puede ser un freno al desarrollo de una región, que registra los "peores" indicadores sociales y económicos del país y que además es de las menos contaminantes de Europa.



En términos similares, el diputado de Ciudadanos Fernando Baselga ha subrayado que se habla mucho de "desarrollo sostenible" pero en Extremadura "no hay ni desarrollo" desde hace décadas, y en cuanto a los proyectos de energías renovables, ha incidido en que generan "mucha mano de obra en su construcción pero posteriormente no generan ningún tipo de beneficio para la comunidad".