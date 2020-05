No hay recortes de profesorado sobre la mesa, afirma la Junta

El Gobierno regional no estudia ningún plan de recortes del profesorado para el año que viene, pero entiende el nerviosismo de sindicatos y docentes a título particular, o de Unidas por Extremadura, por lo que está ocurriendo y puede ocurrir en el futuro, ha respondido a inquietudes que hay en ese sentido.

Según la portavoz de la Junta y consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosiña, “no hay nada todavía que nos haya trasladado la consejera de Educación. Entiendo la intensidad y nerviosismo sobre todo lo que ocurre porque no sabemos lo que va a ocurrir”, pero la Junta garantiza el servicio de escuela pública, “aunque también la concertada”.

“No hay nada ahora encima de la mesa”, ha extendido su respuesta en una rueda de prensa. “La Consejería está trabajando en los engranajes del próximo curso pero no es fácil, no sabemos lo que va a pasar, no sabemos cómo va a estar en septiembre, y se habla de rebrotes del virus en octubre y noviembre; estamos preparando escenarios para que las cosas se desarrollen bien, en la vuelta al colegio”.

Antes de las vacaciones, además, “la función social de la escuela se va a mantener, y si hay familias que piden ir, hay una instrucción dictada y hemos hablado con todos los centros para que eso se haga bien”.