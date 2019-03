La redacción del proyecto para electrificar el tren Mérida-Puertollano, en licitación

Adif ha licitado los trabajos de consultoría y asistencia para la tramitación ambiental y la redacción de los proyectos constructivos para la electrificación del tramo Puertollano-Mérida, por un importe de 1.191.484,45 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 18 meses.



El objeto de los trabajos consiste en la realización de un estudio del dimensionamiento eléctrico de la línea que permita construir la solución viable más eficiente, tanto energéticamente como económicamente, ha informado este martes Adif en nota de prensa.



El contrato comprende todos los trabajos y el apoyo técnico necesarios para la redacción de la documentación requerida durante la tramitación de la Evaluación del Impacto Ambiental y la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la electrificación del tramo.



También incluye la redacción de los proyectos constructivos para la electrificación y todos los trámites necesarios hasta la aprobación definitiva de los mismos.



Los trabajos de redacción abarcan las subestaciones de tracción, los centros de autotransformación asociados, las líneas de alta tensión entre las subestaciones de transporte de Red Eléctrica de España (REE) y las subestaciones de tracción de Adif, la línea aérea de contacto (catenaria) y sistemas asociados, el telemando de energía, así como la preparación de toda la documentación y realización de los trámites necesarios para la aprobación técnica de dichos proyectos.

“Se van dando pasitos”

Ante este anuncio de Adif, la asociación de amigos de la línea férrea Madrid-Ciudad Real-Badajoz ha manifestado que es “otro pasito más para mejora de nuestra línea".

"Esperemos que se llegue a buen puerto y en pocos años esté completamente electrificada. Aún nos faltan muchos pasos que dar para que mejore por completo: el tramo Castuera - Cabeza del Buey está adjudicado pero aún no han comenzado las obras; el Cabeza del Buey - Guadalmez está licitado a la espera de la adjudicación; Guadalmez - Brazatortas no sabemos nada de él desgraciadamente, y de mejora en sistemas de seguridad que permitirían la circulación de trenes las 24 horas por la línea y mejorarían la capacidad no sabemos nada y ni Adif, ni Fomento dicen nada”

Misma situación “tenemos con el intercambiador de Brazatortas que permitiría hacer junto con la mejora de la infraestructura Madrid - Badajoz en 3 horas 50 minutos, no sabemos nada. En resumen, se van dando pasitos pero aún queda mucho por hacer, lo que está claro es que hay muy poca voluntad política tanto de un lado como de otro”.