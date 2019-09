El registro manual de la jornada laboral es totalmente manipulable según UGT

El secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FESMC-UGT) Extremadura, Jacinto Romero, ha considerado este viernes que el registro de la jornada laboral de forma manual es "cien por cien manipulable".



En una rueda de prensa junto a la secretaria regional del sindicato, Patro Sánchez, Romero, a pregunta de los periodistas, ha opinado que la normativa del registro salió de forma "precipitada" y sin consenso.



Ello ha provocado un decreto tan "sumamente abierto" que Romero ha dudado de su efectividad, aunque aún no tienen datos concretos, ya que la medida lleva pocos meses en marcha y con el verano de por medio.



En su opinión, no va a resolver el problema de las horas extras que los trabajadores no cobran y por las que las empresas no cotización a la Seguridad Social.



El sindicalista ha abogado por "afinar" un poco más el decreto y establecer un registro telemático, como se está haciendo en las grandes empresas, donde hay más presión sindical, ya que no es efectivo en las pymes, en las que se está haciendo de forma manual.



A Sánchez, como a Romero, el registro de la jornada le parece en principio bien para intentar acabar con los abusos en la jornada laboral.