Una sentencia reconoce el derecho de los docentes interinos a incorporarse el 1 de septiembre

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha ganado una sentencia en primera instancia en Extremadura que, por primera vez, reconoce el derecho de los docentes interinos que han obtenido destino a incorporarse desde el 1 de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar y no días después.



Esta sentencia, con fecha 15 de junio, "elimina una histórica discriminación entre funcionarios con plaza y docentes interinos", ha destacado CSIF en un comunicado, en el que ha explicado que los segundos empiezan a trabajar unos días después que los primeros.



CSIF ha informado que reclamará este derecho a nivel nacional a través del Estatuto Docente.



En la sentencia del juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Mérida, la justicia da la razón a CSIF frente a la Consejería de Educación: "el hecho de que el curso escolar se inicie el 1 de septiembre de 2017 para todos los funcionarios y que los interinos no universitarios no tuvieran que tomar posesión sino hasta diez días más tarde, esto es, el 11 de septiembre, viene a suponer una quiebra del principio de igualdad y una discriminación de trato".



En el fallo se especifica que los profesores interinos, además de incorporarse el 1 de septiembre deben beneficiarse de los "efectos económicos y administrativos que de ello se deriven".



CSIF ha recordado que a principios de este mes también se conoció la sentencia del Tribunal Supremo que considera ilegal el cese de interinosdurante los meses de julio y agosto y su posterior contratación en septiembre con el fin de ahorrar el gasto en sueldos del verano.