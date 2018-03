Ya hay sentencias que dan la razón a no subrogados por Ambulancias Tenorio, pero no son firmes

El Sindicato Independiente de Trabajadores de Ambulancias de Extremadura en Defensa del Sector (SITAEdS) ha apuntado que ya hay sentencias que reconocen como despido improcedente la no subrogación de algunos trabajadores del Consorcio Extremeño de Ambulancias por parte de la nueva adjudicataria, Ambulancias Tenorio.



Así lo ha asegurado su secretario general, Antonio Castillo, que ha comparecido este jueves en la comisión no permanente de investigación sobre el concurso público del servicio de transporte sanitario y su proceso de transición, que se celebra en la Asamblea de Extremadura, aunque ha precisado que estas sentencias ya han sido recurridas por Ambulancia Tenorio.



Castillo, que forma parte de la treintena de trabajadores que no fueron subrogados por Ambulancias Tenorio y que ha denunciado en los tribunales este hecho, ha negado que en momento alguno desempeñara funciones de director de Recursos Humanos o participase en algunas de las empresas del Consorcio Extremeño de Ambulancias.



Sin embargo, la diputada socialista Ascensión Godoy ha explicado que su grupo ha pedido su comparecencia como director de Recursos Humanos porque así se definía en su perfil en "Facebook", a lo que este ha respondido que en esa página "puedo decir que soy el bombero torero", pero que lo que determina, a nivel jurídico, su categoría laboral es el contrato y la nómina.



En este sentido, ha precisado que antes de la firma del convenio fue jefe de equipo y posteriormente subdirector de Planificación Estratégica Comunicación, aunque su salario fue prácticamente el mismo, unos 2.000 euros netos mensuales.



Este dato también ha sido rebatido por la diputada socialista, que ha asegurado que las retribuciones de Castillo eran de unos 40.800 euros brutos anuales, y ha añadido que, pese a intentarlo "por todos los medios" no ha conseguido desglosar su salario, pero si se ponen de manifiesto "unos pluses considerables porque no cuadra con nada del nuevo convenio".

Traspaso "penoso"

A juicio de Castillo, el proceso de subrogación "ha sido francamente penoso" e "impropio de un estado de derecho" y ha cifrado en unos cien el número de trabajadores que han sido ya despedidos por Ambulancias Tenorio, "entre no subrogados y subrogados y después desubrogados".



Para Antonio Castillo, esto supone "un incumplimiento gravísimo del contrato y por tanto permitirá la rescisión automática del mismo" y ha añadido sentirse "engañado y defraudado" con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que les aseguró que serían todos subrogados y que él mismo velaría porque así fuera.



Al comienzo de su intervención, Castillo ha calificado como "injuriosas y calumniosas" las manifestaciones de algunos dirigentes socialistas y ha puesto en duda que el objetivo de este partido sea realmente aclarar lo ocurrido, que provoca que cinco meses después "persistan anormalidades, irregularidades y presuntas ilegalidades".



Asimismo, espera que las conclusiones de la comisión depuren verdaderamente responsabilidades políticas, que promuevan el inicio de causa penal y que "cuanto antes los verdaderos culpables sean condenados".



Antonio Castillo ha pedido respeto hacia él y los comparecientes de esta comisión, ya que les ha recordado que su función "no es la de fiscales ni jueces".



En su opinión y a preguntas de los diputados de Podemos y PP, Antonio Castillo ha asegurado que en este proceso no ha habido un plan de transición y ha puesto en duda de que a fecha de hoy se dispongan de los recursos necesarios para prestar el servicio adecuado.



El secretario general de SITAEdS considera que lo que se ha producido es "un ERE encubierto" y ha rechazado la existencia de boicot organizado por parte de algunos trabajadores a la nueva adjudicataria, abandonando el 8 de noviembre su puesto de trabajo, que justificó en el estrés al que se habían visto sometidos.