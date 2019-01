Un sistema superior de ayuda a los aviones tampoco habría impedido cancelar vuelos en Badajoz

Los episodios de niebla registrados en el aeropuerto de Badajoz durante los días en los que hubo cancelaciones y retrasos de vuelos impedían una visibilidad vertical más allá de los 91,5 metros y no más de 400 metros de visibilidad general.



Con esta niebla, que osciló entre los 100 y los 300 pies de visibilidad vertical -entre los 30,5 y los 91,5 metros- y los 200 y 400 metros de visibilidad general, hubo que proceder a la cancelación de vuelos por motivos de seguridad, han explicado fuentes de Air Nostrum, la compañía que opera desde y hacia el aeropuerto pacense.



El aeropuerto de Badajoz, según ha informado AENA, dispone de un sistema de ayuda a la navegación o sistema de aterrizaje instrumental (ILS) de categoría 1, que facilita a las aeronaves aterrizar con seguridad siempre que la visibilidad mínima vertical no sea inferior a 61 metros y una visibilidad mínima en horizontal no inferior a 800 metros.



En este sentido, fuentes de Air Nostrum han explicado que, además, existen unas fichas de aproximación que utilizan los pilotos en la operación de aterrizaje y que publica la empresa "Jepessen", y que marcan "los mínimos, es decir, los límites de seguridad que los pilotos no deben sobrepasar para mantener en todo momento los márgenes de seguridad".



En esas fichas se marca que, para aterrizar en el aeropuerto de Badajoz se necesita un mínimo de 542 pies de visibilidad vertical (165,3 metros) y 2.100 metros de visibilidad general.



La mayor parte de los aeropuertos españoles tienen ILS categoría 1, como La Rioja, León, Burgos, Salamanca, San Sebastián, Pamplona, Santander y el propio de Badajoz, pero también aeropuertos con mucho más tráfico como Málaga, Bilbao y Valencia, entre otros.

Solo cinco mejores que Badajoz

Sin embargo, existen otras dos categorías superiores, II y III, en función del nivel de sofisticación del sistema de aterrizaje instrumental. En la categoría II están La Coruña y Valladolid, y en la III figuran Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca, como los más importantes.



No obstante, tal era la niebla que registraba el aeropuerto de Badajoz en los días que hubo cancelaciones, como ocurrió en el primer fin de semana de este mes, que, aunque el aeropuerto hubiese sido de categoría 2, "no habrían podido tomar tierra ni nuestros pilotos ni los de ninguna otra compañía", han apuntado fuentes de Air Nostrum.



"La seguridad de los pasajeros es lo primero y nuestros pilotos están volando cumpliendo estrictamente la normativa, aunque lamentablemente eso suponga 'rerrutear' a los pasajeros vía terrestre hacia o desde Madrid, o por avión hasta Sevilla y desde allí en autobús al aeropuerto de Badajoz".



Para poder operar en categoría 2 tendrían que darse dos circunstancias: que el aeropuerto tuviese categoría 2 -Badajoz tiene categoría 1- y que el modelo de avión estuviese clasificado como de categoría 2, "la cual sí tienen los aviones Canadair Regional Jet (CRJ)" de Air Nostrum.



A estas dos se suma un tercera circunstancia, la que fija que las tripulaciones estén preparadas para operar en aeropuertos categoría 2, habilitación "que ya presentan los pilotos de esta compañía".