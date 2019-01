El bono social eléctrico se puede seguir pidiendo, sin perder el derecho

El Ministerio para la Transición Ecológica ha recordado que el bono social eléctrico, que prevé descuentos en la factura de la luz, puede seguir solicitándose en 2019, y que aunque no se haya renovado antes del 31 de diciembre no se pierde el derecho de solicitud.



En un comunicado, el ministerio señala que el bono social eléctrico, del que se pueden beneficiar hogares en situación de vulnerabilidad, puede ser tramitado una vez comience 2019 en cualquier momento y recuerda que si se cumplen los criterios se puede el ciudadano se puede beneficiar con rebajas del 25 % o 40 % en la factura de la luz.



Según los últimos datos disponibles, se han recibido más de un millón y medio de solicitudes completas, de las cuales más un millón ya tienen activado el bono social eléctrico y recibirán además un bono adicional para sufragar los gastos de calefacción durante el próximo invierno.



A fecha de 19 de diciembre, de los más de un millón de bonos sociales eléctricos, 544.570 correspondían a consumidores en situación de vulnerabilidad, 494.372 a consumidores en situación de vulnerabilidad severa y 2.670 a personas en riesgo de exclusión social.



El Ministerio para la Transición Ecológica también insiste en que el Real Decreto aprobado para regular el nuevo bono social prohíbe el corte de suministro en los hogares acogidos a este beneficio y donde viva al menos un menor de 16 años, una persona con un nivel de discapacidad del 33 % o superior o una persona en situación de dependencia en Grado II y III.



Asimismo, incide en que el Ejecutivo se está coordinando con administraciones y entidades del Tercer Sector para que la ayuda que representa el bono social eléctrico llegue a los hogares en riesgo de pobreza energética y está revisando las solicitudes que no ha sido atendidas por no cumplir los criterios establecidos.



Hasta el momento, en torno a tres de cada cuatro solicitudes completas de bono social han derivado en la concesión del bono.