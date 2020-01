Abogados convocan una concentración el día 14 en Cáceres por la 'dignidad' del turno de oficio

Critican que sus retribuciones no responden a los precios del mercado, pues no llegan al diez por ciento de lo que podría cobrarse en el ejercicio libre de la profesión También instan a las autoridades que la asistencia jurídica gratuita “se implique más” para reducir el número de beneficiarios que finalmente no tienen reconocido el derecho a la justicia gratuita