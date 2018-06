Cáceres celebra el Orgullo LGTBTI con Teatro lésbico, cine  y una concentración

Esta semana han arrancado en Cáceres las actividades para celebrar el Orgullo LGBTI, con la proyección de cortometrajes con protagonistas transgénero, teatro lésbico y una concentración.

Así lo han acordado las entidades Extremadura Entiende (EE), Crhysalis y Fundación Triángulo, las cuales han apostado por potenciar y descentralizar las actividades que tradicionalmente se han venido celebrando en Madrid y en las últimas ediciones también en la capital emeritense.

De esta forma, la celebración del Orgullo LGBTI complementa las acciones desarrolladas años anteriores en Mérida con un intenso programa de actividades en la capital cacereña, según ha informado a Efe la presidenta de EE, Sisi Cáceres.

"Nuestra intención es trabajar con más intensidad por la visibilidad LGBTI en toda la región, mediante acciones de diversa índole contra la LGBTIfobia", ha señalado la activista.

Así, el espacio Anúmbara de Cáceres (junto al Garaje Norba) proyecta esta semana cortometrajes trans como "Víctor XX", del español Ian Garrido, que narra la historia de un joven transgénero en un pueblo pesquero de Almería. Un laureado corto que ha ganado premios en Cannes, el festival estadounidense SXSW y el AFI, entre otros.

Proyecciones en la Filmoteca

El teatro lésbico correrá a cargo de Las Sin Carpa, un colectivo dedicado al desarrollo social y personal a través de las artes y del humor, que este jueves representan la obra 'Arriba y abajo' (también en Anúmbara).

El viernes, a las 20 horas, en el parque de El Rodeo, tendrá lugar la concentración, con actividades infantiles, lectura de un manifiesto, mesas informativas y pincha discos.

La Filmoteca de Extremadura se une también a la celebración con la proyección de la película 'Call Me By Your Name', el próximo 29 de junio; nominada al Oscar a mejor película, narra la historia de amor entre un chico de 17 y un joven de 28.

Estas acciones concluirán el 28 de junio con la celebración de la "primera manifestación por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, dado que hasta el momento se habían desarrollado concentraciones y actividades, pero no una manifestación", ha señalado Cáceres.