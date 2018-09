Centenares de extremeños exigen un "tren digno" para la Comunidad en Madrid

La Plataforma Ciudadana Milana Bonita ha organizado esta marcha, en coincidencia con la celebración del Día de la Comunidad, para reclamar mejoras en el servicio de tren de la línea Madrid - Talavera de la Reina - Extremadura.



Juan Carlos López Duque, portavoz de la plataforma, ha aseverado a los periodistas que "ya es hora de que se cumplan las promesas" a los extremeños porque tienen "los mismo derechos" que el resto de comunidades.



Lentitud, retrasos y averías, líneas caras y obsoletas son algunas de las quejas de la plataforma y de los usuarios de este transporte y reivindican el desdoblamiento y electrificación de las vías convencionales, "infraestructuras del siglo XXI y no del XIX".

Banderas extremeñas durante la marcha en Madrid Al Buenavista/ Twitter



Solo este mes de agosto, Milana Bonita ha contabilizado 61 incidencias, lo que supone una media de dos diarias, y los trayectos han tenido que ser finalizados en autobuses o taxis, han denunciado desde la plataforma ciudadana.

Invitación al Ministro

En relación con las declaraciones del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, sobre que no entiende "lo de tren digno", Milana Bonita ha pedido al ministro que vaya a Extremadura en tren y "compruebe las condiciones en las que tienen que viajar miles de extremeños".



La manifestación ha transcurrido desde el Ministerio de Fomento, el Paseo de la Castellana, Recoletos y el Paseo del Prado hasta llegar a la Estación de Atocha, donde se ha leído un manifiesto con las reclamaciones de los extremeños.



"Un tren en el que se cierren las puertas de los baños, que tenga una cafetería o una máquina que pueda servir un vaso de agua, en el que el aire acondicionado funcione en verano y la calefacción en invierno o que cumplan sus horarios", han exigido los manifestantes.



Algunos de los participantes han acudido con vestimentas la película Los Santos Inocentes, de Mario Camus, basada en la obra homónima de Miguel Delibes, para mostrar disfrazados "de catetos, sin cultura", que así es como les ve el Gobierno nacional, al igual que hicieron el año pasado en la Estación de Atocha.

Tren y AVE

La manifestación ha estado encabezada con el lema "Extremadura no es una colonia" y los asistentes han hecho resonar sus cencerros para ver si "los ministros y políticos de este país abren los oídos" y comienzan a escuchar las reivindicaciones de la "comunidad olvidada que es Extremadura".



"No trenes viejos, no más basura. Tren nuevo ya y el AVE de Extremadura", ha sido la consigna que ha resonado por las calles de Madrid este 8 de septiembre, junto a banderas de la comunidad.