Cheques de gasolina para la juventud que se queda sin beber una noche de ‘marcha’ y lleva a sus amigos

El Ayuntamiento de Mérida y la Federación Española de Espirituosos premiarán con un vale de gasolina de 20 euros a aquellos jóvenes que practiquen la figura del conductor alternativo para concienciar sobre el consumo de alcohol al volante.

La campaña "Noc-Turnos" comienza con una sesión informativa impartida por alumnos de Enfermería de la Universidad de Extremadura (UEX) sobre la importancia de hacer turnos dentro del grupo de amigos cada vez que "salgan de marcha" para que a quien le toque conducir no beba.

Los monitores aportarán a los jóvenes información objetiva sobre qué consumo puede considerarse responsable (no ingerir más de 30 gramos de alcohol diarios en hombres y 20 gramos en mujeres, descansando dos días a la semana) y hábitos saludables como no conducir si se ha bebido alcohol, ingerir algún alimento mientras beben o alternar bebidas alcohólicas con no alcohólicas.

Para participar

Los jóvenes deberán presentar su carné de conducir a los monitores y recibirán un pasaporte que se irá sellando a medida que superen los sucesivos controles de alcoholemia.

La dinámica de la acción prevé realizar tres pruebas de alcoholemia en las que los participantes sólo pueden continuar si demuestran no haber consumido "absolutamente nada de alcohol".

En el caso de que el participante dé positivo en alguno de los controles de alcoholemia, se le retirará el pasaporte y ya no podrá seguir participando en la acción, mientras que aquellos jóvenes que demuestren no haber consumido alcohol en toda la noche recibirán una tarjeta de carburante Repsol por valor de 20 euros.

El objetivo de esta iniciativa es concienciar a los conductores de lo peligroso que resulta combinar alcohol y conducción a los jóvenes que se encuentren la noche del jueves en las principales zonas de marcha de la ciudad.

Esta será la tercera vez que se desarrolla la iniciativa en la ciudad en la que ya participaron más de 1.600 jóvenes de forma indirecta.