La asociación de circos llevará al Constitucional la ley que prohíbe el uso de animales salvajes

La Asociación de Circos Reunidos ha anunciado que demandará a la Junta de Extremadura ante el Tribunal Constitucional (TC) por prohibir los circos con animales salvajes en cautividad.

Considera que con esta decisión no respeta el principio de presunción de inocencia y ampara un agravio comparativo. El secretario de esta organización, que integra a 35 circos del país, David Arranz, se ha mostrado totalmente en contra del proyecto de ley aprobado ayer por el Consejo de Gobierno -ahora tendrá que debatirse en el Parlamento regional-, en el que se recoge este supuesto, porque a su juicio "no se ajusta a la legalidad".

Mientras, las organizaciones de protección animal AVATMA, la Federación de Protectoras de Animales de Extremadura (Fepaex) e Infocircos celebran la aprobación en Consejo de Gobierno del Proyecto de Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Extremadura, que supondrá la prohibición definitiva de los circos con animales salvajes en toda la Comunidad Autónoma. Sostienen que los circos suponen un problema para el bienestar animal, la salud pública y la seguridad ciudadana.

Recuerdan que hasta ahora nueve localidades extremeñas - entre ellas algunas de las más pobladas como Badajoz, Mérida, Villanueva de la Serena, Zafra o Montijo- habían hecho formal su rechazo a estos espectáculos mediante la aprobación de mociones u ordenanzas municipales por las que se comprometían a no volver a autorizar circos con animales.

"No respetan la presunción de inocencia"

Los propietarios de los circos afirman que la norma no respeta el principio de presunción de inocencia porque, para impedir el maltrato animal, se prohíbe el uso de estos animales en todos los circos cuando lo más oportuno, en su opinión, sería inspeccionar y perseguir a quien sí lo comete, "pero no prohibirnos a todos".

Ha alegado que esta normativa supone un "agravio comparativo" porque, por ejemplo, no afecta a exhibiciones con aves rapaces, por lo que se ha preguntado: "¿Por qué unos sí y otros no?".

Entre otros argumentos, ha aducido además que si las comunidades autónomas autorizan las inscripción de los circos con animales en el registro de núcleos zoológicos, "no pueden prohibir ahora que no trabajen", informa la Agencia Efe.

Igualmente, si existe una norma para el transporte animal, no se puede prohibir ahora que no sean trasladados, ha añadido. Por ello, ha afirmado que esta ley "no hay por donde cogerla", al tiempo que ha aclarado que "sí que queremos que haya una legislación y nosotros cumplirla" para que las personas que acuden al circo "tengan la garantía de que los animales están en un estado exquisito y perfecto".

Frente a los colectivos que les acusan de maltrato por utilizar animales en sus funciones, Arranz les ha manifestado que "cuando vean que hay un circo que no respeta a los animales, que lo denuncien a las autoridades". "Nosotros vamos con ellos a denunciarlo, porque somos los primeros que queremos acabar con ellos porque ensucian nuestro gremio", ha aseverado Arranz, quien ha subrayado además que ellos lo que quieren también es estar con sus animales.

Además, ha señalado que todos los procedimientos que han iniciado contra aquellos ayuntamientos que han prohibido el uso de animales en espectáculos públicos los han ganado. Representantes de la asociación se reunieron con la Junta de Extremadura a finales del mes de julio para trasladarle estos argumentos y ahora estudiarán las actuaciones a emprender, entre ellas, acudir al Constitucional.

"También un problema de seguridad"

En paralelo Infocircos, Avatma y Fepaex señalan que la utilización de animales salvajes en circos “no solo plantea problemas de bienestar animal y salud pública, sino que además da lugar a constantes situaciones de riesgo para la ciudadanía”.

Recuerdan que un hipopótamo, el animal que más muertes causa en África, escapó de un circo a su paso por el municipio pacense de La Garrovilla. “Por suerte el incidente no acabó en desgracia, pero hay múltiples casos en los que lamentablemente no ha sido así y han supuesto la muerte de personas y animales”.

Explican que han estado trabajando desde 2015 con la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio para introducir la prohibición en la nueva Ley de Espectáculos Públicos.

Aplauden la decisión de la Consejería de adoptar esta prohibición “y la buena disposición que desde el primer momento encontramos por parte del Servicio de Interior y Espectáculos Públicos para llevarla adelante”.

“Asimismo valoramos muy positivamente la decisión de incluir en este Proyecto de Ley otra de nuestras propuestas, la referente a la prohibición de los carruseles feriales con animales vivos, que fue apoyada con la entrega un informe en el que se detallan las repercusiones físicas y emocionales que tienen estas atracciones giratorias para los ponis”.

“Confiamos en que el trámite parlamentario pueda llevarse a cabo con la mayor celeridad para que la prohibición de los circos con animales salvajes en Extremadura entre en vigor antes del final de esta legislatura”.