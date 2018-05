Concentración de trabajadores de Unionbus en Mérida para reclamar el abono de sus nóminas

Alrededor de un centenar de trabajadores de la empresa Unionbus se han concentrado hoy ante la sede de la Presidencia de la Junta, en Mérida, para reclamar el pago de las cantidades adeudadas, ya que pese a que se le han abonado las nóminas de enero y febrero, se les adeudan todavía algunas otras, según informa efe.

El secretario de organización estatal del Sindicato Libre de Transporte (SLT), José María Callazas, ha explicado hoy que la empresa Unionbus les ha abonado las nóminas correspondientes a enero y febrero a los trabajadores, pero mantienen los paros anunciados como medida para "conseguir la totalidad de las cantidades adeudadas".

Según Callazas, los trabajadores "aún están pendientes del pago de los salarios correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo, así como la paga extraordinaria".

Continuarán movilizándose

En este sentido, ha expresado que tras "esta buena noticia", los trabajadores de la empresa seguirán con sus paros reivindicativos hasta conseguir la totalidad de las cantidades adeudadas, dado que esta problemática "amenaza aún más la despoblación de las localidades rurales más pequeñas de la región".

Por su lado, la diputada de Podemos Jara Romero, en apoyo a la reivindicación ha asegurado que " la Junta de Extremadura tiene una responsabilidad subsidiaria con los trabajadores, que llevan tres meses sin cobrar" y ha apuntado que la misma situación también la sufren trabajadores de empresas como LEDA.

Según la diputada, " las empresas aseguran que no tienen liquidez debido a que el Gobierno que dirige Guillermo Fernández Vara no les está pagando lo comprometido", ante lo que ha reiterado que de nada sirve incluir cláusulas sociales en los contratos públicos, si luego no se exige a las empresas adjudicatarias que las cumplan. “Al final, quien termina pagándolo siempre, son los empleados", ha subrayado.