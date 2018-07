Conchi Leitón, última conserje del Arias Montano de Badajoz: “También cuidamos y salvamos vidas”

La última conserje del Colegio Público Arias Montano de Badajoz ha recurrido su desahucio del centro, donde continúa residiendo y ejerciendo de portera, tras haber desempeñado en los últimos 18 años dos puestos de trabajo, cobrando sólo por uno, mientras la comunidad educativa pacense continúa exigiendo las conserjerías en los centros públicos de infantil y primaria de la ciudad, por considerarlo un “servicio vital” para el correcto funcionamiento de los colegios.

La pacense Conchi Leitón, ha ejercido y residido como conserje y portera en el centro mencionado durante casi dos décadas, hasta que le indicaron en 2017 ,con una “simple” llamada telefónica, que tenía que abandonar sus funciones y pasar a su nuevo destino como funcionaria local, para gestionar los almacenes que abastecen a centros de los poblados pacenses y colegios de la ciudad.

En esa misma llamada realizada por su jefa de servicio a instancias de la concejalía le dijeron que tenía que abandonar en diez días la casa donde se aloja en el colegio , la cual ha pasado de ser “un chozo a una casa digna”, según aclara.

Comparecencia de comunidad educativa de centros públicos de Badajoz

Ella intentó negociar una salida más pausada y los derechos adquiridos, pero al poco tiempo le llegó la orden de desahucio, la cual ha recurrido, poniendo el caso en manos de su abogado.

Dos puestos por un sueldo

Critica el trato de “desprecio” recibido, y asegura que no dejará de residir en el Arias Montano hasta que los tribunales no tomen una decisión definitiva tras conocer su caso al completo. “Cuando dictamine un juez que me vaya, me iré pero no me iré por los intereses políticos”. “No es justo que me echen y creen un problema social”, agrega.

Asegura que durante todos esos años ha estado desempeñando dos puestos de trabajo por el suelo de uno, ingresando mensualmente 900 euros, trabajando como conserje y como portera. Esta última función la sigue desempeñando en la actualidad, ya que aún no le han “comunicado por escrito” que abandone esas labores.

Por tanto, exige una indemnización por el “trabajo realizado” y no remunerado, así como por habilitar y adecuar la vivienda integrada en la parte baja del centro escolar.

Modificación de la RTP

Concreta que su puesto como conserje fue eliminado en 2017 al igual que en el resto de centros tras la supresión de estas plazas de la Relación de Puestos de Trabajo (RTP) del Ayuntamiento pacense, una vez aprobada la modificación que fue respaldada por el PP y Ciudadanos, mientras PSOE, Podemos Recuperar Badajoz y el concejal Luis García-Borruel, se mostraron en contra.

Conchi es una mujer con muchos años de experiencia, que destaca la importancia del conserje por las imprescindibles funciones de asistencia a niños, padres y profesores, llegando a “salvar vidas”.

Así recuerda cuando ha atendido o llevado a niños al médico por haberse clavado una chincheta en la garganta o tragado una moneda, y también en otras ocasiones a ayudado a profesores en diversas situaciones. “Los conserjes también cuidamos vidas”, precisa, antes de apostillar que los padres saben agradecerlo pero no así las administraciones.

Los sindicatos afirman que los docentes públicos pasan "pruebas durísimas" de ingreso EFE

Las responsabilidades que van desde la apertura y cierre de las puertas, atender las llamadas, hacer fotocopias, avisar a padres, atender a niños con necesidades especiales, estar pendientes de medicaciones y alergias, recados y paquetería, ahora es sobrecarga de trabajo que están asumiendo los equipos directivos de cada centro, critica.

Sugerencias al Ayuntamiento

Por su parte, la comunidad educativa de Badajoz, ha destacado que los conserjes resultan de “vital importancia para el correcto funcionamiento” de los colegios y ha vuelto a exigir, en comparecencia pública, al Gobierno municipal reincorporarlos en los 32 centros de primaria de la ciudad y pedanías.

En rueda de prensa cinco directores y el presidente de la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Padres de Alumnos de Centros Públicos ( Freapa-CP), Joaquín León, han subrayado que la ciudad es la “única” de la comunidad que no dispone de estos profesionales ni en infantil ni en primaria.

Leitón ha criticado que se hayan empleado 2,7 millones de ayudas para contratar a 227 personas en el Ayuntamiento pero ninguna de ellas para el sector demandado, ante lo que ha instado emplear a conserjes acogiéndose a las ayudas del Plan de Empleo Experiencia o empleando remanente de las arcas municipales .

Además, han pedido a la Consejería de Educación y Empleo que dialogue con el consistorio para que cumpla sus obligaciones, ya que en los centros de 0 a 3 años y en los de educación secundaria y superior, de los que se encarga el Gobierno regional, si disponen de estos trabajadores.

La petición de la comunidad educativa no se trata de ningún "capricho", según remarcado, si no que los conserjes son necesarios para desarrollar las labores cotidianas de los colegios, aportar una educación de calidad, no viéndose obligados profesores a asumir trabajos que nos les corresponden y que les condicionan a dejar de lado sus verdaderas obligaciones.

El presidente de Freapa-CP ha lamentado que el Consistorio aún no haya respondido al escrito remitido en mayo en el que solicitaban al alcalde una solución, petición que también han trasladado Defensor del Pueblo, y no descarta movilizaciones de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos.

De otra parte, la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ha precisado a preguntas de los periodistas este jueves que es "competencia" del Ayuntamiento que los colegios públicos de la ciudad cuenten con estos profesionales y le ha invitado a hacer uso de los distintos planes de empleo para contratarlos, recoge Efe.