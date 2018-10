Conciliación laboral y familiar, una misión imposible en tiempos de precariedad

La precariedad y la temporalidad dificultan la conciliación del trabajo y la familia. En sectores como el comercio y la hostelería, que mueven buena parte de la economía extremeña, la conciliación resulta un tema tabú.

Los nuevos contratos son empleos semanales, de fin de semana, e incluso de horas. Donde los trabajadores entran y salen. Vinculados a campañas agrícolas, el verano o las "necesidades" de la empresa.

Así lo explica desde UGT Extremadura Teodoro Casares, que apunta a jornadas que cambian de un día a otro. Donde la persona se entera de las modificaciones con un margen de escasas horas. Hasta la tarde anterior pueden estar en vilo, a la espera de saber si entran a trabajar a las nueve o dos hora más tarde.

Análisis de la realidad

Alberto Franco, de CCOO en la región, comparte los argumentos y señala que Extremadura es la comunidad con más precariedad en la contratación. Todo está relacionado: a más precariedad menor posibilidad de lograr la conciliación laboral y personal.

La Comunidad tiene los salarios más bajos, lo que obliga a los empleados al mismo tiempo a realizar horas extras, que a su vez se pagan por debajo de los convenios. Es un círculo 'vicioso' que afecta más a las mujeres, que sufren más la brecha laboral y las embestidas de la precariedad.

Este es el pulso a la realidad de Extremadura que hacen los sindicatos después de que la ministra de Trabajo, Magdalena Álvarez, haya anunciado el deseo del Ejecutivo de introducir medidas para lograr la flexibilidad laboral. Se ha referido al reconocimiento expreso a la distribución regular o previsible de la jornada de trabajo, el establecimiento de un registro horario y la eliminación de las horas extra que encubren jornadas parciales abusivas.

El fraude de las horas extra

Las organizaciones sindicales denuncian que las horas extra son un elemento más en el engranaje del sistema fraudulento que soporta la clase trabajadora. Resultan ser un modo de ahorrarse mano de obra, o no cubrir las bajas de la plantilla.

Explican que hay personas dadas de alta a media jornada, que en realidad echan sus ocho horas diarias, otras que no cobran las horas extra, o las que lo hacen por debajo del convenio.

Desde Comisiones Obreras Alberto Franco mira de nuevo al sector servicios y la hostelería como sectores más habituales para este 'engaño'. Es tan sencillo como darse un paseo por las calles comerciales de las ciudades extremeñas, "y ver cuántos de sus trabajadores terminan por hacer horas extraordinarias".

UGT explica que el fraude de las horas extra y su impacto en la región resulta complejo de medir porque no es legal, y por lo tanto no existe un registro claro al respecto. Una vieja reivindicación es que las empresas tengan la obligación de delimitar la jornada de manera oficial, para que cuando llegue la inspección no se pueda evadir el fraude argumentando que el trabajador estaba dentro de su horario.

Sobre las declaraciones de la ministra, en torno a la conciliación y las horas extra, CCOO insta al Gobierno a que "se deje de titulares y se siente en la mesa de diálogo", en la que están representados los agentes sociales y la patronal.

A su juicio la solución pasa en primer lugar por la derogación de la reforma laboral del PP y porque comience la negociación de nuevo para analizar el problema y buscarle las soluciones.