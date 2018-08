Continúa el aviso amarillo en la región por tormentas y altas temperaturas

El aviso amarillo estará activado entre las 12:00 y las 23:00 horas por tormentas, que podrían localizarse en cualquier punto de la geografía extremeña, han informado fuentes de la Junta de Extremadura.



Ante estas circunstancias, se recomienda a la ciudadanía circular por las carreteras con la máxima precaución, con atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas y no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos.



Asimismo, se ha activado otro nivel amarillo de alerta, en este caso por altas temperaturas en las Vegas del Guadiana, entre las 14:00 y las 21:00 horas de esta jornada. En estas comarcas se podrían alcanzar los 38 grados centígrados.



Mientras se mantenga esta situación, el 112 Extremadura aconseja a la población evitar la exposición al sol en las horas de mayor riesgo, no consumir bebidas alcohólica, tomar mucho líquido y prestar especial vigilancia a ancianos y niños.