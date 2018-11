Delegación del Gobierno espera unas 10.000 personas en la manifestación por el tren

Tras presidir en la capital cacereña la Junta Regional de Seguridad, ha trasladado los detalles del dispositivo previsto para la protesta, que será ordenada por 60 voluntarios.



Ha pedido la "colaboración" y "comprensión" de todos los cacereños ante los "inconvenientes" que pueda haber en la ciudad con motivo de la manifestación".

"Va a ser un día tranquilo, está todo perfectamente organizado", ha afirmado, según recoge Efe.

Recorrido

A mediodía la manifestación saldrá desde la estación de Renfe, en dirección avenida de Alemania, y continuará por los impares de la avenida de España. Dará la vuelta en la fuente luminosa y finalizará junto al quiosco de la Música de Cánovas con la lectura de un manifiesto.



El recorrido, que contemplaba el fin en la plaza Mayor, tuvo que ser modificado por la celebración del Mercado Medieval de las Tres Culturas este domingo, jornada en la que Cáceres también albergará las pruebas de una oposición del Servicio Extremeño de Salud (SES).



Ese día se contará con agentes de la Guardia Civil de Tráfico en las entradas y salidas de la ciudad, unidades de intervención de la Policía Nacional y el refuerzo de la Policía Local, así como bomberos del SEPEI y emergencias sanitarias tanto dentro de la propia manifestación como alrededores, según ha dicho la delegada.



Además, se informará a la ciudadanía de dónde aparcar y la disponibilidad de los aparcamientos, los itinerarios alternativos y recorridos cortados, para evitar atascos, y la ubicación de los servicios sanitarios de emergencia.



El dispositivo específico de emergencias sanitarias contempla tres ambulancias de soporte vital básico y una de soporte vital avanzado de Cruz Roja, más una de soporte vital básico y otra avanzado del SES, según ha señalado la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal.



La consejera también ha acudido a esta reunión, junto con distintos representantes del Pacto Político y Social por el Ferrocarril, la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, y miembros de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado, así como efectivos sanitarios y bomberos.



Los integrantes del pacto llegarán a Cáceres en tren desde otras localidades como Mérida, Villanueva de la Serena, Don Benito y Badajoz, para lo que se han reservado 150 plazas en un tren normal de Renfe.



Los participantes que lleguen en autobús se apearán en la avenida Juan Pablo II y los autobuses aparcarán en el Ferial, mientras que al finalizar recogerán a la gente en la avenida de Alemania, donde suelen ubicarse los autobuses en ferias.

Animan a participar

Por otra parte, la rotonda de Renfe se cerrará al tráfico, pues "es más peligrosa no cerrarla que cerrarla, porque se pueden meter coches y generar un embotellamiento", según ha dicho la consejera, y habrá itinerarios alternativos para el tráfico, controlado por la Guardia Civil y la Policía Local.



Además, hasta que no se cierre la previsión "real" del número de autobuses, no se establecerá el número de los dispositivos de seguridad y emergencias con los que se contará.



Los integrantes del pacto presentes en la reunión han llamado a una movilización masiva y a la unidad del pueblo extremeño en esta reivindicación.