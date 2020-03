Dieciséis nuevos casos de coronavirus en las últimas horas en Extremadura, que ya suma 41 positivos

Dieciséis nuevos casos de coronavirus en las últimas horas elevan a 41 la cifra de positivos en Extremadura, si bien se espera que a lo largo de este viernes se produzcan dos altas médicas.

Son datos aportados en la mañana de este viernes por el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, minutos antes de asistir al Consejo Regional de la Discapacidad de Extremadura.

A los veinticinco casos registrados hasta la tarde de este jueves, en las últimas horas se han sumado 16 nuevos, la mayoría relacionados con el brote de Arroyo de la Luz. Allí se ha estudiado a un centenar de personas que podrían haber mantenido contacto con los afectados, entre ellos la mujer fallecida de 59 años.

Asimismo, Vergeles ha apuntado que está previsto que a lo largo de esta jornada se dé el alta a las dos jóvenes, de 20 y 21 años, pertenecientes al Área de Salud de Badajoz.

Todos son casos leves

Ha subrayado que todos los casos registrados en la Comunidad son leves y se encuentran en situación de aislamiento domiciliario, por lo que el sistema sanitario regional "no se está sobrecargando en exceso".

No obstante es probable que en los próximos días se adopten medidas para 'descargar' el sistema como el aplazamiento de la actividad programada en los centros hospitalarios ante el aumento del número de casos previsible en toda España.



El titular de Sanidad no se plantea en estos momentos recurrir a la sanidad privada ni a hoteles medicalizados como ha hecho Madrid, ya que los centros privados no tienen un gran desarrollo en la comunidad y los esfuerzos se centran en los servicios hospitalarios que pueden atender casos graves.

Atención a familias vulnerables

Por otro lado el Ejecutivo regional ya ha diseñado cómo va a atender a las familias vulnerables y a los menores que recurren a los espacios educativos saludables para reforzar su nutrición con medidas que implantará a partir de la próxima semana.



La Junta aún no ha desplegado todas las herramientas de ayuda que pueden adoptarse y está estudiando otras medidas complementarias que se pueden sumar a las que ya anunció este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



En este sentido el consejero ha anunciado que esperarán a la videoconferencia que Sánchez mantendrá este sábado con los dirigentes regionales en la que explicitará dichas medidas antes de adoptar otras nuevas.



Ha incidido en lanzar un mensaje de tranquilidad ya que todos los casos de la región presentan una trazabilidad positiva y no hay transmisión comunitaria. "Lo más positivo en estos momentos para combatir el coronavirus es quedarnos en casa", ha recalcado.