Emergencias aconseja extremar precauciones ante ola de calor que llega de forma brusca a la región

Los responsables de Emergencias de la Junta de Extremadura piden que se extremen las precauciones ante la primera ola de calor que este verano llega a la región y que se caracterizará por un cambio "bastante brusco" de las temperaturas, que pueden llegar mañana a los 40 o 41 grados a la sombra.

La directora general de Emergencias y Protección Civil, Nieves Villar, y el responsable del Centro de Urgencias y Emergencias 112-Extremadura, Juan Carlos González Rojo, han comparecido en rueda de prensa para recordar a la población los consejos que deben seguir ante esta ola de calor que irrumpe de forma brusca en el inusual y fresco verano que está viviendo hasta ahora la comunidad autónoma.

Para concienciar de los riesgos del calor extremo, ya se ha decretado el nivel naranja de alerta para este miércoles, lo que conlleva establecer medidas de coordinación con todos los medios y recursos integrados en el sistema de gestión de emergencias del 112 de Extremadura y difundir consejos a la población, para minimizar los efectos de las altas temperaturas, según González Rojo.

El responsable del Centro de Emergencias ha precisado que, aunque las previsiones a medio plazo pueden variar, el pico en los próximos días se produciría los días 2 o 3, con temperaturas que podrían variar entre máximas de 42,8 grados y mínimas de 25,3. Aún desconocen todavía las predicciones exactas para los días 4 y 5, por lo que en función de eso y de la evolución de la situación se pueden adoptar aún medidas más especiales tanto en servicios sanitarios como sociales, ha añadido Juan Carlos González.

Alto riesgo de incendios

Nieves Villar, por su parte, ha insistido en que después de un verano suave, el calor "nos viene muy fuerte y de golpe", por lo que es necesario extremar el cuidado de niños y mayores, así como de enfermos crónicos, cuidar la hidratación y resguardarse en sitios frescos durante las horas centrales del día para evitar problemas de salud.

Ha hecho un especial llamamiento a los ciudadanos y a los trabajadores del campo para que extremen las medidas de prevención contra los incendios forestales en este episodio de ola de calor.

Tras recordar que desde el 1 de junio es época de alto riesgo de incendios, ha instado a todos a adoptar en los próximos días "medidas de precaución máximas y hacer un cumplimiento extremo de lo que dice la normativa en la región" con respecto, por ejemplo, a evitar el uso de maquinaria agrícola.

Consejos

Según los consejos difundidos por la Dirección General de Emergencias y el 112-Extremadura, se recomienda no exponerse al sor y no hacer actividad física en las horas de más calor, hidratarse correctamente, taparse la cabeza con gorros o sombreros, usar ropa ligera y de colores claros, no beber alcohol, cafeína ni bebidas muy azucaradas, ya que favorecen la deshidratación y evitar cambios bruscos de temperatura con el aire acondicionado muy fuerte.

En cuanto a situaciones de golpe de calor, cuyos síntomas son calor, sequedad, enrojecimiento, pulso rápido, confusión y hasta pérdida de conciencia, lo primero que hay que hacer es llamar al 112.

Además, hay que llevar a la persona que lo sufra a un lugar fresco y enfriarle con paños húmedos el cuerpo, mientras se espera a que llegue el personal sanitario.