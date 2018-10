Periodistas buscan un relato informativo positivo de las migraciones frente a las visiones ‘amarillistas’

El Congreso Internacional de "Periodismo y Migraciones", que se celebra se hasta este viernes en Mérida, persigue construir un relato en positivo sobre las migraciones y huir de las informaciones amarillistas o dolorosas.

Así lo ha explicado la directora de la Fundación "Por Causa", Lucía Rodríguez-Alarcón, una de las ponentes; y el director general de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), Ángel Calle.

Lucía Rodríguez-Alarcón, creadora y codirectora durante los últimos siete años del espacio 3500 millones de El País, ha subrayado que los periodistas de migraciones tienen una responsabilidad enorme y están haciendo su trabajo en unas condiciones muy complicadas.

Entre ellas, ha citado la precariedad y el trabajo en espacios geográficos muy grandes. El problema, a su juicio, es cómo se produce la información, lo que no es responsabilidad exclusiva de los periodistas, informa la Agencia Efe.

Debería de ser con tiempo y con medios para que el profesional pueda entender lo que tiene que contar, ha señalado Rodríguez-Alarcón, que ha colaborado con medios como The Guardian. "Hemos aprendido pero desaprendemos", ha señalado a los periodistas preguntada por crisis migratorias como de los cayucos en España.

Ha abogado por encontrar soluciones dentro del marco que ahí, no hay milagros, y aprovechar las cosas buenas de la globalización informativa y no las negativas, como la desinformación. Ha defendido la necesidad de aplicar la ética a una cobertura informativa que afecta a tanta gente diferente y ha advertido de que a la hora de elegir contenidos se tiene en cuenta que las audiencias a veces no quieren este tipo de noticias.

El relato responde al tipo de información que se produce, que tiende a "sacar titulares que enganchen al lector" con el uso de cosas que suelen ser "dolorosas o amarillas". A su juicio se puede narrar las migraciones de una forma diferente, incluso divertida, sin caer en lo negativo. Para Rodríguez-Alarcón, es muy un positivo el trabajo en red de los periodistas especializados en esta materia.

Una nueva narrativa

El director de la Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo, Ángel Calle, ha abogado por construir una nueva narrativa sobre las migraciones y por hacer un ejercicio de pedagogía social con los medios de comunicación "como agentes claves de generación de opinión". Se trata de poner herramientas a disposición de los periodistas para generar buenas prácticas.

Ha expuesto la necesidad de conseguir un relato en positivo que ponga freno a "posiciones de derecha extrema" como las que existen en el continente europeo. Ha denunciado que en España "algunos partidos de la derecha tradicional no tienen ningún pudor en flirtear con esa opción política para recabar un puñadito de votos".

El congreso

Finaliza este viernes y se estructura en charlas técnicas sobre Corresponsales y migraciones; Desinformación; Nuevas narrativas; El poder y el peligro de la imagen en la cobertura de las migraciones; Fuentes, ética y buenas prácticas; Cobertura de desarrollo, migraciones y ONGs; Editores de medios y la Frontera sur española, entre otros temas.

Entre los ponentes, españoles y extranjeros, hay activistas en derechos humanos, editores de medios, periodistas, fotógrafos, documentalistas, expertos en comunicación y abogados.